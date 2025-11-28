Всех членов экипажа загоревшегося танкера Kairos эвакуировали

Фото: denizcilikgm / X

Всех членов экипажа танкера Kairos, на котором начался пожар, благополучно эвакуировали, сообщили в Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции, передает A Haber.

«25 человек личного состава, находившихся на борту, были благополучно эвакуированы из моря катером КЭГМ-10», — говорится в сообщении.

Ранее Bloomberg сообщил, что пожар начался на следующем в Новороссийск танкере Kairos под флагом Гамбии. Главная дирекция морских дел Турции сообщила, что пожар возник «в результате внешнего воздействия». На момент инцидента груза на судне не было.

Позже в управлении проинформировали о задымлении на другом танкере — Virat, находящимся в Черном море у берегов Турции. В посольстве России в Стамбуле сообщили об отсутствии на судне граждан России, передавал ТАСС.