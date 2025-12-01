Жителей района в Ленобласти предупредили об упавших обломках БПЛА и ракет

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Жители Киришского района Ленинградской области в связи с беспилотной опасностью могут обнаружить обломки дронов или ракет, которыми их сбивали. Об этом предупреждает пресс-служба администрации в телеграм-канале.

«В связи с атакой БПЛА в городе могут находиться обломки сбитых частей БПЛА, а также ракет, которыми их сбивали», — говорится в сообщении.

В администрации предупредили, что при обнаружении «подозрительных предметов», их нельзя трогать, нужно сразу сообщить в полицию.

Ранним утром 1 декабря глава в Ленобласти объявили беспилотную опасность. Позже глава региона Александр Дрозденко сообщил, что над Киришским районом уничтожено несколько БПЛА.