«Ангарского маньяка» обвинили в двойном убийстве 17-летней давности

Михаил Попков (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

В Ангарске следователи СК по Иркутской области завершили расследование уголовного дела в отношении Михаила Попкова, уже осужденного на пожизненное заключение за серию убийств. Дело, о котором идет речь, было возбуждено в 2008 году после обнаружения тел двух женщин, сообщает пресс-служба СК.

Первоначальное расследование было приостановлено, поскольку следствие не смогло выяснить личность убийцы. В ходе работы по раскрытию старых преступлений следователи установили причастность Попкова на основании его почерка.

По версии следствия, в августе 2008 года обвиняемый подъехал на автомобиле к участку на Московском тракте в Ангарске, чтобы поменять пробитое колесо. Там он встретил двух 27-летних женщин. Между ними возник конфликт, и Попков убил женщин, задушив веревкой. Его, таким образом, обвинили статье об убийстве двух лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса).

Video

Подсудимый полностью признал вину. 61-летний Попков находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Попков совершал убийства на территории Иркутской области с 1992 по 2010 год. Жертвами становились женщины в возрасте от 16 до 40 лет, части их тел находили в лесах и у дорог.

Преступника задержали во Владивостоке в 2012 году. Он получил два пожизненных срока: первый — за убийство 22 женщин и покушение на убийство, второй — за 59 новых эпизодов убийств и изнасилований, а также за убийство коллеги-милиционера в 1999-м. До этого года Попков служил в МВД, затем работал в частной охране.

В июне 2021-го заключенному добавили девять лет и восемь месяцев за два убийства 1995 года, о которых тот сам сообщил следствию. В ноябре 2023-го Попков получил еще десять лет за три убийства, совершенные в период с 1997 по 2003 год. В августе 2025-го ему вновь дали пожизненное лишение свободы за убийство 2011 года.