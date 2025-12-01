АТОР сообщила, на сколько вырастет турпоток из Китая после отмены виз

Фото: Андрей Любимов / РБК

Поток туристов из Китая в Россию после введения безвизового режима увеличится минимум на 30%, сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Она добавила, что в первую очередь число туристов из Китая вырастет в приграничных регионах и регионах Дальнего Востока.

По словам директора Ассоциации туристических агрегаторов Александра Брагина, с учетом деловых поездок турпоток из Китая может вырасти вдвое.

В первую очередь китайских туристов привлекают крупные мегаполисы (Москва, Петербург и другие миллионники). Следующим по популярности направлением станут малые города с богатой историей (Суздаль, Кострома). Стоит ожидать поток туристов и в природные территории (Карелия, Мурманская область, Байкал).

В понедельник президент подписал указ о введении безвизового режима с Китаем до 14 сентября 2026 года. Указ разрешает гражданам Китая въезжать в Россию без визы по обычному паспорту на 30 дней в туристических, гостевых или деловых целях, для участия в мероприятиях или транзитного проезда.

15 сентября Китай ввел безвизовый режим с Россией в качестве эксперимента, который продлится год. В указе Путина записан тот же срок, который установил для себя Китай — до 14 сентября 2026 года. Россияне могут находиться в КНР без визы в течение 30 дней «в деловых, туристических, экскурсионных целях, для посещения родственников и друзей или в рамках обмена».