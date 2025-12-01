Песков ответил на вопрос о личном письме Козака Путину после отставки
Администрация президента не располагает информацией, направлял ли бывший замруководителя администрации президента Дмитрий Козак после своей отставки личное письмо президенту Владимиру Путину. Об этом журналистам RTVI сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Нет. Ничего не известно», — ответил Песков на вопрос.
О том, что Козак написал заявление об отставке 17 ноября рассказали РБК два источника. Оба источника уточнили, что Козак рассматривал различные предложения перехода в бизнес. На следующий день Путин подписал указ об отставке Козака.
Материал дополняется
