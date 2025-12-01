Песков ответил на вопрос о личном письме Козака Путину после отставки

Дмитрий Козак (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Администрация президента не располагает информацией, направлял ли бывший замруководителя администрации президента Дмитрий Козак после своей отставки личное письмо президенту Владимиру Путину. Об этом журналистам RTVI сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет. Ничего не известно», — ответил Песков на вопрос.

О том, что Козак написал заявление об отставке 17 ноября рассказали РБК два источника. Оба источника уточнили, что Козак рассматривал различные предложения перехода в бизнес. На следующий день Путин подписал указ об отставке Козака.

Материал дополняется