 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Песков ответил на вопрос о личном письме Козака Путину после отставки

Дмитрий Козак
Дмитрий Козак (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Администрация президента не располагает информацией, направлял ли бывший замруководителя администрации президента Дмитрий Козак после своей отставки личное письмо президенту Владимиру Путину. Об этом журналистам RTVI сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет. Ничего не известно», — ответил Песков на вопрос.

О том, что Козак написал заявление об отставке 17 ноября рассказали РБК два источника. Оба источника уточнили, что Козак рассматривал различные предложения перехода в бизнес. На следующий день Путин подписал указ об отставке Козака.

Подробнее о биографии Козака можно почитать здесь.

Материал дополняется

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 11:26 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 11:26
Объемы торгов на криптобиржах упали до минимума с июня. В чем причина Крипто, 11:46
Axios узнал, что в Майами обсудили возможные будущие границы Украины Политика, 11:45
Гладков заявил о сокращении аппарата правительства региона из-за бюджета Политика, 11:45
Перспективные направления развития ИТ-сектора на ближайшие 5 лет РБК х Ростелеком, 11:42
Песков ответил на вопрос о личном письме Козака Путину после отставки Политика, 11:40
Как Google и Pixar создают психологическую безопасность в командах Образование, 11:35
Бизнес растет, деньги исчезают: кто съедает прибыль на самом делеПодписка на РБК, 11:30
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Здоровье без границ: как развивается экспорт медицинских товаров Национальные проекты, 11:29
Как в Бурятии собралась пробка в десятки километров длиной. Видео Общество, 11:22
От избы до дизайнерских квартир: как менялось гостеприимство в России РБК и Legenda, 11:15
Как управленческая культура вывела молодой стартап в лидеры ИИ-обучения РБК Компании, 11:00
Росаккредитация опровергла запрет ввоза в Россию праворульных машин Общество, 10:55
Пострадавшая при атаке ВСУ в Севастополе девочка перенесла операции Политика, 10:50
«Кей-поп-охотницы на демонов 2». Дата и возможный сюжет Life, 10:49