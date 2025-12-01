 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
0

Правительство временно запретило вывоз компонентов для оптических систем

Сюжет
Война санкций
Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС
Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС

Правительство включило в список запрещенных к вывозу в недружественные страны товаров компоненты для электронно-оптической аппаратуры двойного назначения. Это следует из постановления кабмина от 29 ноября 2025 года, опубликованного на портале опубликования правовых актов.

Согласно документу, под запрет попали восемь химических соединений и материалов:

  • ниобат лития;
  • теллурид цинка;
  • гадолиний-галлиевый гранат;
  • арсенид галлия;
  • фосфид галлия;
  • необработанные кварцевые пластины или просто распиленные или подвергнутые черновой обработке;
  • обработанные кварцевые пластины;
  • полированные призмы из оксида теллура.

Постановление вступило в силу по истечении одного дня после официального опубликования.

Лавров заявил об отходе России от термина «недружественные страны»
Политика
Сергей Лавров

Как отмечает ТАСС, вышеперечисленные материалы используются при производстве средств наведения и приборов ночного видения.

Правительство России утвердило перечень недружественных стран в марте в ответ на санкции. В настоящее время их около 50. В то же время появилась первая версия списка товаров, запрещенных к вывозу в эти государства. С тех пор его неоднократно расширяли, сейчас в нем не менее 250 позиций — от турбин до вертолетов. Запрет на их экспорт продлен до конца 2027 года.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Денис Малышев
правительство России экспорт список недружественных стран
