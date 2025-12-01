Правительство временно запретило вывоз компонентов для оптических систем
Правительство включило в список запрещенных к вывозу в недружественные страны товаров компоненты для электронно-оптической аппаратуры двойного назначения. Это следует из постановления кабмина от 29 ноября 2025 года, опубликованного на портале опубликования правовых актов.
Согласно документу, под запрет попали восемь химических соединений и материалов:
- ниобат лития;
- теллурид цинка;
- гадолиний-галлиевый гранат;
- арсенид галлия;
- фосфид галлия;
- необработанные кварцевые пластины или просто распиленные или подвергнутые черновой обработке;
- обработанные кварцевые пластины;
- полированные призмы из оксида теллура.
Постановление вступило в силу по истечении одного дня после официального опубликования.
Как отмечает ТАСС, вышеперечисленные материалы используются при производстве средств наведения и приборов ночного видения.
Правительство России утвердило перечень недружественных стран в марте в ответ на санкции. В настоящее время их около 50. В то же время появилась первая версия списка товаров, запрещенных к вывозу в эти государства. С тех пор его неоднократно расширяли, сейчас в нем не менее 250 позиций — от турбин до вертолетов. Запрет на их экспорт продлен до конца 2027 года.
