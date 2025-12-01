Правительство временно запретило вывоз компонентов для оптических систем

Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС

Правительство включило в список запрещенных к вывозу в недружественные страны товаров компоненты для электронно-оптической аппаратуры двойного назначения. Это следует из постановления кабмина от 29 ноября 2025 года, опубликованного на портале опубликования правовых актов.

Согласно документу, под запрет попали восемь химических соединений и материалов: ниобат лития;

теллурид цинка;

гадолиний-галлиевый гранат;

арсенид галлия;

фосфид галлия;

необработанные кварцевые пластины или просто распиленные или подвергнутые черновой обработке;

обработанные кварцевые пластины;

полированные призмы из оксида теллура.

Постановление вступило в силу по истечении одного дня после официального опубликования.

Как отмечает ТАСС, вышеперечисленные материалы используются при производстве средств наведения и приборов ночного видения.

Правительство России утвердило перечень недружественных стран в марте в ответ на санкции. В настоящее время их около 50. В то же время появилась первая версия списка товаров, запрещенных к вывозу в эти государства. С тех пор его неоднократно расширяли, сейчас в нем не менее 250 позиций — от турбин до вертолетов. Запрет на их экспорт продлен до конца 2027 года.