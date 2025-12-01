 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Гладков заявил о сокращении аппарата правительства региона из-за бюджета

Гладков: штат аппарата правительства Белгородской области будет сокращен на 20%
Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков (Фото: vvgladkov / Telegram)

С 1 апреля 2026 года численность аппарата правительства Белгородской области будет сокращена на 20%, мера направлена на оптимизацию расходов регионального бюджета, сообщил глава региона Вячеслав Гладков на заседании правительства области 1 декабря. Запись опубликовал губернатор на своей странице во «ВКонтакте».

«Цель — с 1 апреля сократить численность министерств, ведомств и подведомственных организаций, входящих в структуру правительства, на 20%», — сказал Гладков.

Губернатор добавил, что сокращение коснется всех подразделений, поскольку при нынешнем дефиците бюджета «другого выхода нет». По его словам, для каждого сокращенного сотрудника будет найдена новая работа в области, чтобы никто не остался без занятости: «работы хватает в области».

Гладков ответил на вопрос, планирует ли он идти на второй срок
Политика
Вячеслав Гладков

Гладков поручил своему заместителю Александру Лоренцу в месячный срок создать межведомственную комиссию для изучения личных дел сотрудников аппарата правительства и подведомственных учреждений. Аналогичные рекомендации по оптимизации штатов он дал председателю областной Думы Юрию Клепикову и главам муниципалитетов.

Глава региона также отметил, что сокращения затронут только управленческие структуры и не коснутся учреждений социальной сферы: школ, учреждений здравоохранения, культуры, спорта и соцзащиты.

В октябре губернатор граничащей с Белгородской областью Курской области Александр Хинштейн произвел кадровые перестановки в правительстве, сократив семь министерств — их стало 17 вместо 24 после череды объединений министерств в единые органы.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Белгородская область правительство сокращение чиновники Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
Гладков ответил на вопрос, планирует ли он идти на второй срок
Политика
Греф сообщил о сокращении 20% неэффективных сотрудников с помощью ИИ
Финансы
Уралвагонзавод ответил на данные о планируемых сокращениях сотрудников
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 12:56 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 12:56
Как беспилотники помогают повысить доступность товаров и продуктов Национальные проекты, 13:19
Горелкин связал ограничения WhatsApp с утечкой переговоров дипломатов Технологии и медиа, 13:16
«РБК-Украина» узнал о требовании Киева личной встречи Трампа и Зеленского Политика, 13:16
В ФНС напомнили об истечении сроков уплаты налогов за жилье Недвижимость, 13:13
Умер бывший футболист сборной СССР Владимир Мунтян Спорт, 13:10
Оператор танкера Mersin рассказал о взрывах на судне у берегов Сенегала Политика, 13:08
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:07
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Как обезличивание становится главным инструментом экономики данных РБК Компании, 13:00
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Как привлечь молодежь в науку Дискуссионный клуб, 12:50
Как прошел XI Ежегодный SOC Forum Пресс-центр, 12:49
Движение вверх: что авиации дает прогноз погоды Национальные проекты, 12:49
Песков заявил о сложной неделе и перегруженном графике Путина Политика, 12:48
Кремль не стал делиться информацией о пребывании Асада в России Политика, 12:47