Гладков заявил о сокращении аппарата правительства региона из-за бюджета

Вячеслав Гладков (Фото: vvgladkov / Telegram)

С 1 апреля 2026 года численность аппарата правительства Белгородской области будет сокращена на 20%, мера направлена на оптимизацию расходов регионального бюджета, сообщил глава региона Вячеслав Гладков на заседании правительства области 1 декабря. Запись опубликовал губернатор на своей странице во «ВКонтакте».

«Цель — с 1 апреля сократить численность министерств, ведомств и подведомственных организаций, входящих в структуру правительства, на 20%», — сказал Гладков.

Губернатор добавил, что сокращение коснется всех подразделений, поскольку при нынешнем дефиците бюджета «другого выхода нет». По его словам, для каждого сокращенного сотрудника будет найдена новая работа в области, чтобы никто не остался без занятости: «работы хватает в области».

Гладков поручил своему заместителю Александру Лоренцу в месячный срок создать межведомственную комиссию для изучения личных дел сотрудников аппарата правительства и подведомственных учреждений. Аналогичные рекомендации по оптимизации штатов он дал председателю областной Думы Юрию Клепикову и главам муниципалитетов.

Глава региона также отметил, что сокращения затронут только управленческие структуры и не коснутся учреждений социальной сферы: школ, учреждений здравоохранения, культуры, спорта и соцзащиты.

В октябре губернатор граничащей с Белгородской областью Курской области Александр Хинштейн произвел кадровые перестановки в правительстве, сократив семь министерств — их стало 17 вместо 24 после череды объединений министерств в единые органы.