Гладков заявил о сокращении аппарата правительства региона из-за бюджета
С 1 апреля 2026 года численность аппарата правительства Белгородской области будет сокращена на 20%, мера направлена на оптимизацию расходов регионального бюджета, сообщил глава региона Вячеслав Гладков на заседании правительства области 1 декабря. Запись опубликовал губернатор на своей странице во «ВКонтакте».
«Цель — с 1 апреля сократить численность министерств, ведомств и подведомственных организаций, входящих в структуру правительства, на 20%», — сказал Гладков.
Губернатор добавил, что сокращение коснется всех подразделений, поскольку при нынешнем дефиците бюджета «другого выхода нет». По его словам, для каждого сокращенного сотрудника будет найдена новая работа в области, чтобы никто не остался без занятости: «работы хватает в области».
Гладков поручил своему заместителю Александру Лоренцу в месячный срок создать межведомственную комиссию для изучения личных дел сотрудников аппарата правительства и подведомственных учреждений. Аналогичные рекомендации по оптимизации штатов он дал председателю областной Думы Юрию Клепикову и главам муниципалитетов.
Глава региона также отметил, что сокращения затронут только управленческие структуры и не коснутся учреждений социальной сферы: школ, учреждений здравоохранения, культуры, спорта и соцзащиты.
В октябре губернатор граничащей с Белгородской областью Курской области Александр Хинштейн произвел кадровые перестановки в правительстве, сократив семь министерств — их стало 17 вместо 24 после череды объединений министерств в единые органы.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили