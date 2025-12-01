Москвичам спрогнозировали туман в первый день календарной зимы
Жителей Москвы в пятницу, 21 ноября, ждет облачная погода, преимущественно без осадков, но местами возможен туман, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Погода».
Днем температура воздуха в столичном регионе прогреется до плюс 2 градусов. Из-за порывов ветра погода будет ощущаться холоднее, примерно как при минус 2 градусах. Влажность ожидается на уровне 87%. Атмосферное давление в норме — 755 мм ртутного столба.
В Гидрометцентре отметили, что в последнюю неделю уходящей осени значения средней суточной температуры продолжают превышать климатическую норму — нынешний ноябрь может войти в число «самых теплых ноябрей». «Смена календарных сезонов пройдет на фоне положительной температурной аномалии», — рассказали ТАСС в Гидрометцентре.
Синоптики ожидают, что и во вторник, 2 декабря, характер погоды не изменится. «Календарная зима началась с бесснежья и тепла <...> На синоптической карте сохранится влияние западного крыла антициклона. Будет преобладать облачная погода, преимущественно без осадков», — написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в телеграм-канале. В дневные часы температура воздуха в столице будет колебаться от плюс 1 до плюс 4 градусов.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили