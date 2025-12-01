 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Москвичам спрогнозировали туман в первый день календарной зимы

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Жителей Москвы в пятницу, 21 ноября, ждет облачная погода, преимущественно без осадков, но местами возможен туман, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Погода».

Днем температура воздуха в столичном регионе прогреется до плюс 2 градусов. Из-за порывов ветра погода будет ощущаться холоднее, примерно как при минус 2 градусах. Влажность ожидается на уровне 87%. Атмосферное давление в норме — 755 мм ртутного столба.

Вильфанд рассказал, ждать ли россиянам зимней погоды в начале декабря
Общество
Фото:Alex Wong / Getty Images

В Гидрометцентре отметили, что в последнюю неделю уходящей осени значения средней суточной температуры продолжают превышать климатическую норму — нынешний ноябрь может войти в число «самых теплых ноябрей». «Смена календарных сезонов пройдет на фоне положительной температурной аномалии», — рассказали ТАСС в Гидрометцентре.

Синоптики ожидают, что и во вторник, 2 декабря, характер погоды не изменится. «Календарная зима началась с бесснежья и тепла <...> На синоптической карте сохранится влияние западного крыла антициклона. Будет преобладать облачная погода, преимущественно без осадков», — написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в телеграм-канале. В дневные часы температура воздуха в столице будет колебаться от плюс 1 до плюс 4 градусов.

