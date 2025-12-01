В Госдуме напомнили о двухдневной рабочей неделе перед Новым годом
На последней неделе декабря у работников с пятидневным графиком будет лишь два рабочих дня — 29 и 30 декабря, напомнила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, сообщает «РИА Новости».
«Последняя неделя декабря станет самой короткой. Мы будем работать всего два дня: понедельник и вторник», — сказала она.
Рабочая зима 2025/26 в России станет самой короткой за более чем 20 лет. Согласно производственному календарю, новогодние каникулы продлятся 12 дней: с 31 декабря по 11 января включительно. Первый рабочий день 2026 года приходится на понедельник, 12 января.
