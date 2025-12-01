 Перейти к основному контенту
В Госдуме напомнили о двухдневной рабочей неделе перед Новым годом

Депутат Бессараб: перед Новым годом россиян ждет двухдневная рабочая неделя

На последней неделе декабря у работников с пятидневным графиком будет лишь два рабочих дня — 29 и 30 декабря, напомнила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, сообщает «РИА Новости».

«Последняя неделя декабря станет самой короткой. Мы будем работать всего два дня: понедельник и вторник», — сказала она.

Минтруд назвал новогодние выходные 2026-го самыми долгими за многие годы
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Рабочая зима 2025/26 в России станет самой короткой за более чем 20 лет. Согласно производственному календарю, новогодние каникулы продлятся 12 дней: с 31 декабря по 11 января включительно. Первый рабочий день 2026 года приходится на понедельник, 12 января.


