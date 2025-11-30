 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа⁠,
0

Дуров объявил о запуске децентрализованной сети Cocoon

Павел Дуров объявил о запуске децентрализованной сети Cocoon

Децентрализованная конфиденциальная вычислительная сеть Cocoon запущена, сообщил основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.

Cocoon расшифровывается как Confidential Compute Open Network (Конфиденциальная вычислительная сеть). Первые пользовательские запросы к ИИ уже обрабатываются с полной приватностью, а владельцы GPU-майнеров получают вознаграждение в Toncoin (TON). Дуров отметил, что документация и исходный код доступны.

По его словам, крупные централизованные поставщики вычислений — такие как Amazon и Microsoft — выступают дорогостоящими посредниками, повышающими цены и снижающими уровень конфиденциальности. «Cocoon решает как экономические, так и конфиденциальные проблемы, связанные с устаревшими поставщиками вычислений на базе ИИ», — заявил бизнесмен. Он также объявил о планах масштабировать проект.

Как будет работать новый проект Павла Дурова — Cocoon?
Радио
Павел Дуров презентует свой новый проект&nbsp;Cacoon, 29 октября 2025 года

Запуск Cocoon Дуров анонсировал в конце октября. Тогда же он раскрыл, что проект будет задействовать искусственный интеллект и блокчейн TON.

Он объяснил, что разработчикам приложений будет обеспечен доступ к недорогим ИИ-инструментам, а пользователи смогут пользоваться искусственным интеллектом на условиях анонимности.

Как отметил основатель Telegram, «мир движется в странном направлении» — в последние годы люди теряют «цифровые свободы». Единственной возможностью избежать этого Дуров назвал создание децентрализованных технологий.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Павел Дуров Telegram искусственный интеллект блокчейн TON
Павел Дуров фото
Павел Дуров
предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
Материалы по теме
Дуров удивился числу обманутых пользователей Telegram Mini Apps. Видео
Технологии и медиа
В Telegram объявили аукцион на подарки с папахой Хабиба Нурмагомедова
Спорт
Telegram предложил россиянам другой способ авторизации
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 00:35 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 00:35
Трамп сообщил о «хорошем шансе» заключить сделку Политика, 00:53
Над Россией за 3,5 часа сбили десять дронов Политика, 00:43
Умеров доложил Зеленскому о сближении позиций после встречи с США Политика, 00:41
Сийярто помог переводчице Орбана из-за неточностей Политика, 00:25
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Роналду — не конкурент. Какие главные рекорды побил Месси за карьеру Спорт, 00:02
Оператор «Северного потока-2» оспорил новый санкционный запретПодписка на РБК, 00:00
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
«Эту эпидемию не спрячешь»: 1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом Life, 00:00
Что изменится в сфере финансов для россиян с декабря 2025 года Инвестиции, 00:00
Умеров увидел «ощутимый прогресс на пути к справедливому миру» Политика, 30 ноя, 23:51
Дуров объявил о запуске децентрализованной сети Cocoon Технологии и медиа, 30 ноя, 23:41
Рубио заявил, что Россия должна стать «частью уравнения» Политика, 30 ноя, 23:21
В Майями завершились переговоры Украины и США Политика, 30 ноя, 23:04
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 30 ноя, 23:00