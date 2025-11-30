Дуров объявил о запуске децентрализованной сети Cocoon

Децентрализованная конфиденциальная вычислительная сеть Cocoon запущена, сообщил основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.

Cocoon расшифровывается как Confidential Compute Open Network (Конфиденциальная вычислительная сеть). Первые пользовательские запросы к ИИ уже обрабатываются с полной приватностью, а владельцы GPU-майнеров получают вознаграждение в Toncoin (TON). Дуров отметил, что документация и исходный код доступны.

По его словам, крупные централизованные поставщики вычислений — такие как Amazon и Microsoft — выступают дорогостоящими посредниками, повышающими цены и снижающими уровень конфиденциальности. «Cocoon решает как экономические, так и конфиденциальные проблемы, связанные с устаревшими поставщиками вычислений на базе ИИ», — заявил бизнесмен. Он также объявил о планах масштабировать проект.

Запуск Cocoon Дуров анонсировал в конце октября. Тогда же он раскрыл, что проект будет задействовать искусственный интеллект и блокчейн TON.

Он объяснил, что разработчикам приложений будет обеспечен доступ к недорогим ИИ-инструментам, а пользователи смогут пользоваться искусственным интеллектом на условиях анонимности.

Как отметил основатель Telegram, «мир движется в странном направлении» — в последние годы люди теряют «цифровые свободы». Единственной возможностью избежать этого Дуров назвал создание децентрализованных технологий.