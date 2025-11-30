 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Туристов отправили на Кубу вместо Венесуэлы из-за закрытого Трампом неба

Фото: Mario Hagen / Shutterstock
Фото: Mario Hagen / Shutterstock

Из-за потенциальных рисков для гражданских рейсов над территорией Венесуэлы туроператор PEGAS Touristik перенаправит ближайший перелет на остров Маргарита в кубинский Варадеро, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров (АТОР).

«Информируем вас об отмене выполнения рейса 01.12 Москва — Порламар. Вместо него планируется выполнение рейса Москва — Варадеро», — говорится в сообщении туроператора агентствам-партнерам.

Порламар (Porlamar) — популярный среди туристов город Венесуэлы, расположенный на острове Маргарита в Карибском море.

Пассажирам предложат либо разместиться в сопоставимых по уровню (а в ряде случаев и более высокого класса) отелях на Кубе, либо сохранить средства за отмененные бронирования на депозите для будущих поездок. Как отметила в комментарии АТОР гендиректор PEGAS Touristik Анна Подгорная, все ближайшие рейсы в Венесуэлу временно будут выполняться в Варадеро. Возвращение к первоначальной полетной программе возможно после стабилизации обстановки.

Для российских туристов, которые уже отдыхают на острове Маргарита, организуют прямой вывоз в Москву на специальном рейсе партнера авиакомпании в ранее установленные даты. Их текущий отдых пройдет по плану, отметили в PEGAS Touristik.

Куба обвинила США в создании помех в воздушном пространстве Венесуэлы
Политика
Фото:Sgt. Nathan Mitchell / U.S. Marine Corps / Reuters

Президент США Дональд Трамп объявил закрытой для полетов зону над Венесуэлой и близ нее в субботу, 29 ноября. Он адресовал свое заявление «всем авиакомпаниям, пилотам, наркоторговцам и торговцам людьми». МИД Венесуэлы назвал слова американского лидера явной угрозой применения силы в нарушение устава ООН.

Ранее Reuters сообщил об аннулировании Венесуэлой разрешений на эксплуатацию крупных международных авиакомпаний, приостановивших полеты в страну после предупреждения Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

Предупреждение FAA относительно полетов в районе Венесуэлы было выпущено на фоне роста напряженности между странами из-за ухудшения ситуации с безопасностью и военной активности в Венесуэле.

За последние месяцы в Карибском море скопилось значительное количество американских военных — к середине ноября их численность достигла 15 тыс. человек, что является крупнейшей группировкой войск США на Карибах за несколько десятилетий.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Венесуэла Куба АТОР туристы отмена рейсов
Материалы по теме
В МИД Ирана назвали произволом действия Трампа по отношению к Венесуэле
Политика
Венесуэла назвала запрет США на полеты аморальным актом агрессии
Политика
Куба обвинила США в создании помех в воздушном пространстве Венесуэлы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 18:45 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 18:45
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
Рубио назвал главную цель переговоров с Украиной Политика, 18:39
«Динамо» забило первым, но проиграло клубу Черчесова Спорт, 18:37
CNN узнал, когда Мадуро готов уйти в отставку Политика, 18:36
«Локомотив» победил «Ростов» благодаря голу Комличенко с пенальти Спорт, 18:35
Туристов отправили на Кубу вместо Венесуэлы из-за закрытого Трампом неба Общество, 18:34
Украина и США начали переговоры в Майями Политика, 18:29
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Bloomberg рассказал о просьбе индийских военных перед визитом Путина Политика, 18:09
Моноцентричность не в тренде: три района Москвы с особыми домами РБК и ГАЛС, 17:59
Турецкий БПЛА Bayraktar сбил реактивную мишень ракетой «воздух — воздух» Технологии и медиа, 17:58
FT назвала главный вопрос к встрече США и Украины по мирному плану Политика, 17:50
Получивший травму лыжник заявил, что не ждет извинений от Большунова Спорт, 17:49
Как экзосомальная терапия восстанавливает и омолаживает кожу РБК и КИТ МЕД, 17:42