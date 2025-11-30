Туристов отправили на Кубу вместо Венесуэлы из-за закрытого Трампом неба
Из-за потенциальных рисков для гражданских рейсов над территорией Венесуэлы туроператор PEGAS Touristik перенаправит ближайший перелет на остров Маргарита в кубинский Варадеро, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров (АТОР).
«Информируем вас об отмене выполнения рейса 01.12 Москва — Порламар. Вместо него планируется выполнение рейса Москва — Варадеро», — говорится в сообщении туроператора агентствам-партнерам.
Порламар (Porlamar) — популярный среди туристов город Венесуэлы, расположенный на острове Маргарита в Карибском море.
Пассажирам предложат либо разместиться в сопоставимых по уровню (а в ряде случаев и более высокого класса) отелях на Кубе, либо сохранить средства за отмененные бронирования на депозите для будущих поездок. Как отметила в комментарии АТОР гендиректор PEGAS Touristik Анна Подгорная, все ближайшие рейсы в Венесуэлу временно будут выполняться в Варадеро. Возвращение к первоначальной полетной программе возможно после стабилизации обстановки.
Для российских туристов, которые уже отдыхают на острове Маргарита, организуют прямой вывоз в Москву на специальном рейсе партнера авиакомпании в ранее установленные даты. Их текущий отдых пройдет по плану, отметили в PEGAS Touristik.
Президент США Дональд Трамп объявил закрытой для полетов зону над Венесуэлой и близ нее в субботу, 29 ноября. Он адресовал свое заявление «всем авиакомпаниям, пилотам, наркоторговцам и торговцам людьми». МИД Венесуэлы назвал слова американского лидера явной угрозой применения силы в нарушение устава ООН.
Ранее Reuters сообщил об аннулировании Венесуэлой разрешений на эксплуатацию крупных международных авиакомпаний, приостановивших полеты в страну после предупреждения Федерального управления гражданской авиации США (FAA).
Предупреждение FAA относительно полетов в районе Венесуэлы было выпущено на фоне роста напряженности между странами из-за ухудшения ситуации с безопасностью и военной активности в Венесуэле.
За последние месяцы в Карибском море скопилось значительное количество американских военных — к середине ноября их численность достигла 15 тыс. человек, что является крупнейшей группировкой войск США на Карибах за несколько десятилетий.
