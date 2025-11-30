Bild рассказал о боеготовности ПВО в Польше из-за российских МиГ-31
Польские военно-воздушные силы (ВВС) привели системы ПВО в состояние повышенной готовности в связи с истребителями МиГ-31, которые проводили плановый полет в воздушном пространстве России, в районе западной границы. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники в НАТО.
Как пишет издание, четыре истребителя типа МиГ-31 летели к западной границе России. Тогда польские вооруженные силы, а также размещенные в Польше подразделения бундесвера перевели свои системы ПВО в состояние высшей боевой готовности.
Были приведены в готовность два немецких комплекса противовоздушной обороны Patriot. Как сообщила Bild am Sonntag со ссылкой на данные НАТО, российские самолеты позже развернулись в российском воздушном пространстве. Факт приведения сил ПВО в состояние боевой готовности подтвердил представитель ВВС Германии. «В пятницу в российском воздушном пространстве происходила активность, и размещенные в Польше силы ПВО отреагировали. В том числе и два комплекса Patriot Люфтваффе», — сказал собеседник газеты.
В конце сентября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс готов сбить российский истребитель, нарушивший воздушное пространство блока, если будет необходимость. По его словам, решения о том, вступить ли во взаимодействие с летательным аппаратом, вторгшимся в воздушное пространство, в частности, сбивать ли его, принимаются в режиме реального времени и всегда основаны на доступных сведениях об угрозе, которую он представляет.
Заявления Рютте последовали после того, как Эстония обвинила Россию в нарушении воздушного пространства тремя перехватчиками МиГ-31 у острова Вайндло. В Минобороны России обвинения назвали безосновательными.
Россия, в свою очередь, неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО у своих границ. В начале октября президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия сама никогда не инициировала военное противостояние, и призвал Запад не провоцировать ее.
