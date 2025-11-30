Мошенники придумали новую схему обмана с подарками и фальшивыми чеками
Мошенники разработали новую двухступенчатую схему обмана, в которой используют фальшивые товарные чеки и обещания подарков. Схема раскрыта в материалах МВД России, с которыми ознакомилось «РИА Новости».
Сначала злоумышленники звонят потенциальной жертве и сообщают, что для нее заказан подарок. Для убедительности они отправляют номер заказа и товарный чек, после чего просят человека зарегистрироваться в определенном банке.
На втором этапе мошенники снова звонят жертве, но теперь представляются сотрудниками правоохранительных органов. Они убеждают человека, что от него был совершен перевод денег на счет запрещенной организации, за что грозит уголовная ответственность.
«Мошенники последовательно и уверенно вводят в заблуждение, отвлекая внимание и подталкивая к действиям, которые выгодны им», — отмечается в материалах МВД.
В итоге злоумышленники получают доступ не только к личным данным жертвы, но и к информации о ее родственниках, имуществе и средствах на банковских счетах.
