Аэропорт Ульяновска приостановил полеты
В аэропорту Ульяновска (Баратаевка) ввели временные ограничения на прием и выпуск рейсов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
Мера принята ради безопасности полетов.
На момент публикации те же ограничения действуют в воздушном хабе Грозного.
Ранее полеты в Баратаевке приостанавливали в ночь на 28 ноября. Ограничения тогда продержались около четырех часов — с 3:20 мск до 7:24 мск.
