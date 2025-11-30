 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорт Ульяновска приостановил полеты

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: imfaydez / Shutterstock
Фото: imfaydez / Shutterstock

В аэропорту Ульяновска (Баратаевка) ввели временные ограничения на прием и выпуск рейсов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Мера принята ради безопасности полетов.

Аэропорт Самары временно ограничил полеты
Политика

На момент публикации те же ограничения действуют в воздушном хабе Грозного.

Ранее полеты в Баратаевке приостанавливали в ночь на 28 ноября. Ограничения тогда продержались около четырех часов — с 3:20 мск до 7:24 мск.

