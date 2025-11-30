Взрыв прогремел на заводе по переработке химотходов в Сиднее

Взрыв произошел на заводе по переработке химических отходов в западной части Сиднея, в результате взрыва языки пламени поднялись в небо на более чем 100 м, сообщает ABC News.

Как пишет The Sydney Morning Herald, в результате инцидента в воздух взлетела химическая цистерна, стены соседних зданий обрушились.

Двое прибывших на место пожарных получили легкие травмы. С последствиями взрыва боролись 50 пожарных машин и сотни спасателей, авиация и дроны. В итоге пожар локализовали. Причина взрыва устанавливается.

Двумя днями ранее, 28 ноября, La Vanguardia сообщило о пожаре на заводе по переработке мусора на северо-востоке Испании. В результате инцидента трое были ранены, власти перекрыли автомагистраль C-59.