Собака устроила взрыв в квартире в Новосибирске. Видео

Video

В Новосибирске на улице Фадеева произошел взрыв аэрозольного баллончика в одной из квартир многоэтажки — взрывная волна выбила дверь и разбила стекла в квартире, а огонь повредил обои и кухонный гарнитур. Об этом сообщило региональное МЧС в телеграм-канале.

В ведомстве уточнили, что виновником пожара стала собака, которая в отсутствие хозяев сумела включить конфорки — на ручках плиты остались следы ее зубов, сообщило МЧС. Стоявший на плите баллончик с дихлофосом разгерметизировался, однако огонь быстро погас. Животное не пострадало, поскольку убежало на балкон.