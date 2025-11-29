Собака устроила взрыв в квартире в Новосибирске. Видео
В Новосибирске на улице Фадеева произошел взрыв аэрозольного баллончика в одной из квартир многоэтажки — взрывная волна выбила дверь и разбила стекла в квартире, а огонь повредил обои и кухонный гарнитур. Об этом сообщило региональное МЧС в телеграм-канале.
В ведомстве уточнили, что виновником пожара стала собака, которая в отсутствие хозяев сумела включить конфорки — на ручках плиты остались следы ее зубов, сообщило МЧС. Стоявший на плите баллончик с дихлофосом разгерметизировался, однако огонь быстро погас. Животное не пострадало, поскольку убежало на балкон.
