Общество⁠,
0

Собака устроила взрыв в квартире в Новосибирске. Видео

МЧС: собака устроила взрыв в квартире в Новосибирске

Собака устроила взрыв в квартире в Новосибирске. Видео
Video

В Новосибирске на улице Фадеева произошел взрыв аэрозольного баллончика в одной из квартир многоэтажки — взрывная волна выбила дверь и разбила стекла в квартире, а огонь повредил обои и кухонный гарнитур. Об этом сообщило региональное МЧС в телеграм-канале.

Суд в Москве отменил штраф хозяйке собаки за неубранную мочу на улице
Общество
Фото:moscowcourts / Telegram

В ведомстве уточнили, что виновником пожара стала собака, которая в отсутствие хозяев сумела включить конфорки — на ручках плиты остались следы ее зубов, сообщило МЧС. Стоявший на плите баллончик с дихлофосом разгерметизировался, однако огонь быстро погас. Животное не пострадало, поскольку убежало на балкон.

Авторы
Теги
Егор Алимов
Новосибирск взрыв собака
