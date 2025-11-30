 Перейти к основному контенту
Финансы⁠,
В Думе напомнили об идее «родительской зарплаты» для неработающих матерей

Неработающим матерям, занимающимся воспитанием детей, следует выплачивать «родительскую зарплату» в размере не ниже прожиточного минимума на каждого ребенка. Об этом заявил ТАСС лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Наше предложение (внесенное в Госдуму в 2021 году. — РБК) о «родительской зарплате»: если кто-то из родителей — как правило, это мама — находится с ребенком, то пускай она получает зарплату в размере хотя бы прожиточного минимума. Это будет справедливо и нужно», — сказал Миронов.

Выплачивать средства, по словам депутата, предлагается за каждого ребенка до его совершеннолетия.

В Госдуме предложили сделать бессрочной программу материнского капитала
Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Миронов отметил, что в различных регионах России есть разовые выплаты ко Дню матери. Чаще всего их назначают женщинам, у которых пять и более детей. По мнению депутата, подобные выплаты для всех многодетных мам стоит утвердить на федеральном уровне.

День матери в России учредили указом президента Бориса Ельцина «О Дне матери» от 30 января 1998 года. Он отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2025 году День матери празднуют 30 ноября.

