В Думе напомнили об идее «родительской зарплаты» для неработающих матерей
Неработающим матерям, занимающимся воспитанием детей, следует выплачивать «родительскую зарплату» в размере не ниже прожиточного минимума на каждого ребенка. Об этом заявил ТАСС лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
«Наше предложение (внесенное в Госдуму в 2021 году. — РБК) о «родительской зарплате»: если кто-то из родителей — как правило, это мама — находится с ребенком, то пускай она получает зарплату в размере хотя бы прожиточного минимума. Это будет справедливо и нужно», — сказал Миронов.
Выплачивать средства, по словам депутата, предлагается за каждого ребенка до его совершеннолетия.
Миронов отметил, что в различных регионах России есть разовые выплаты ко Дню матери. Чаще всего их назначают женщинам, у которых пять и более детей. По мнению депутата, подобные выплаты для всех многодетных мам стоит утвердить на федеральном уровне.
День матери в России учредили указом президента Бориса Ельцина «О Дне матери» от 30 января 1998 года. Он отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2025 году День матери празднуют 30 ноября.
