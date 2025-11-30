Депутат Дрожжина: в паспорт можно проставить отметку о присвоенном ИНН

В Госдуме напомнили о возможности внести в паспорт отметку об ИНН

В российский паспорт можно бесплатно поставить отметку о присвоенном идентификационном номере налогоплательщика (ИНН), это упростит проведение сделок с недвижимостью и проверку данных при подаче документов. Об этом «РИА Новости» рассказала депутат Госдумы Юлия Дрожжина.

«Каждый гражданин России имеет право по своему желанию внести отметку о присвоенном идентификационном номере налогоплательщика (ИНН) в паспорт. Такая возможность предусмотрена постановлением правительства РФ № 32 от 22 января 2002 года», — напомнила депутат.

ИНН — уникальный цифровой код, который присваивается физическим и юридическим лицам для налогового учета. У физических лиц он состоит из 12 цифр, а у юридических — из десяти. ИНН присваивается один раз и используется на всей территории России.

Депутат отметила, что отметку можно поставить в любом налогом органе, который обслуживает физических лиц, на основании сведений из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН). Кроме того, гражданин по желанию может предоставить свидетельство или уведомление о присвоении ИНН.

По словам Дрожжиной, выставление штампа позволит упростить ряд процедур, в частности, оформление гражданско-правовых договоров и подтверждение сведений о доходах, в том числе при назначении пенсии.