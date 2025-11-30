 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

DM предупредила о риске для украинцев остаться без приюта в Шотландии

Daily Mail: украинцы могут остаться без приюта в Шотландии из-за отмены выплат
Сюжет
Военная операция на Украине

Около 28 тысяч украинских беженцев в Шотландии могут лишиться жилья из-за отмены выплат семьям, приютившим украинцев в своих домах. Об этом сообщает газета Daily Mail.

В 2022 году в Великобритании запустили программу «Homes for Ukraine», в рамках которой граждане страны могут выступить спонсорами для украинцев при получении ими визы и предоставить им жилье как минимум на полгода. За это британцам ежемесячно выплачивали пособие.

Однако в ноябре 2025 года лейбористское правительство подтвердило, что решило отменить выплаты, размер которых составлял £350 (около 36 тыс. руб.) в месяц. Теперь в Шотландии опасаются, что приехавшие по этой программе украинские беженцы останутся без крова.

Власти Германии урезали социальные пособия беженцам с Украины
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Представительница шотландских консерваторов, курирующая вопросы жилья, Меган Галлахер выразила опасения, что это приведет к увеличению числа заявлений на получение помощи для бездомных в системе, которая «и без того находится под большим давлением». Правительство Шотландии со своей стороны заявило, что оно продолжит лоббировать финансовую поддержку украинцев в британском правительстве.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Шотландия Украина беженцы выплаты
Материалы по теме
Навроцкий объявил, когда Польша прекратит помощь украинским беженцам
Политика
Польша ужесточила правила для украинских беженцев
Политика
В Австрии решили закрыть последний центр приема украинских беженцев
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 01:34 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 01:34
Залужный назвал, что даст Киеву мир без «полной победы» Политика, 01:34
DM предупредила о риске для украинцев остаться без приюта в Шотландии Политика, 01:21
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Economist узнал первую реакцию Ермака на свою отставку Политика, 00:28
Жительница Белгородской области пострадала при атаке беспилотников Политика, 00:13
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
WP рассказала об одном из самых опасных моментов президентства Зеленского Политика, 00:06
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Минобороны сообщило о 21 сбитом дроне над тремя регионами и Черным морем Политика, 29 ноя, 23:48
Kan узнал о вывозе из Израиля украинским самолетом военной техники США Политика, 29 ноя, 23:39
Во Франции пенсионер разбил яйцо о голову лидера партии Ле Пен Политика, 29 ноя, 23:16
Сергей Брин подарил акции на $1 млрд фонду борьбы с болезнью Паркинсона Бизнес, 29 ноя, 23:00
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 29 ноя, 23:00
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 29 ноя, 22:46
NYT рассказала, как увольнение Ермака может ослабить Зеленского Политика, 29 ноя, 22:44