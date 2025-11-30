DM предупредила о риске для украинцев остаться без приюта в Шотландии

Около 28 тысяч украинских беженцев в Шотландии могут лишиться жилья из-за отмены выплат семьям, приютившим украинцев в своих домах. Об этом сообщает газета Daily Mail.

В 2022 году в Великобритании запустили программу «Homes for Ukraine», в рамках которой граждане страны могут выступить спонсорами для украинцев при получении ими визы и предоставить им жилье как минимум на полгода. За это британцам ежемесячно выплачивали пособие.

Однако в ноябре 2025 года лейбористское правительство подтвердило, что решило отменить выплаты, размер которых составлял £350 (около 36 тыс. руб.) в месяц. Теперь в Шотландии опасаются, что приехавшие по этой программе украинские беженцы останутся без крова.

Представительница шотландских консерваторов, курирующая вопросы жилья, Меган Галлахер выразила опасения, что это приведет к увеличению числа заявлений на получение помощи для бездомных в системе, которая «и без того находится под большим давлением». Правительство Шотландии со своей стороны заявило, что оно продолжит лоббировать финансовую поддержку украинцев в британском правительстве.