Бастрыкин потребовал доклад по делу об обмане дольщиков в Ленобласти

Фото: Валентин Антонов / ТАСС

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад о результатах расследования дела о нарушении прав участников долевого строительства ЖК «А101 Всеволжск» в городе Всеволожске Ленинградской области застройщиком «М11» под руководством девелопера «А101». Об этом сообщила пресс-служба СК.

По данным ведомства, граждане приобрели квартиры в строящихся домах, однако срок их ввода в эксплуатацию, установленный на сентябрь текущего года, неоднократно переносился. Дольщики вынуждены проживать в арендованном жилье, несмотря на финансовую нагрузку.

Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по Ленинградской области Сергею Сазину возбудить уголовное дело. Следственное управление начало процессуальную проверку.

РБК направил запрос компании «А101».

Район «А101 Всеволожск» по плану строится на участке площадью 12,9 га. Всего в рамках проекта планировалось возвести 119 500 кв. м жилья, 6 900 кв. м недвижимости для объектов сервисно-бытовой, спортивной и развлекательной инфраструктуры, а также школа и два детских сада. В августе «Фонтанка» писала, что «А101» ввела в эксплуатацию шесть корпусов жилого района «А101 Всеволожск».

Речь идет о ЖК на Колтушском шоссе, представляющем собой комплекс из нескольких 13-этажных корпусов. Стоимость студий начинается от 4,7 млн руб., а в графе о сроке сдачи написано «подготовка к выдаче ключей».