Недвижимость⁠,
0

Бастрыкин потребовал доклад по делу об обмане дольщиков в Ленобласти

СК начал проверку нарушений прав дольщиков застройщиком «М11» в Ленобласти
Фото: Валентин Антонов / ТАСС
Фото: Валентин Антонов / ТАСС

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад о результатах расследования дела о нарушении прав участников долевого строительства ЖК «А101 Всеволжск» в городе Всеволожске Ленинградской области застройщиком «М11» под руководством девелопера «А101». Об этом сообщила пресс-служба СК.

По данным ведомства, граждане приобрели квартиры в строящихся домах, однако срок их ввода в эксплуатацию, установленный на сентябрь текущего года, неоднократно переносился. Дольщики вынуждены проживать в арендованном жилье, несмотря на финансовую нагрузку.

Экс-кандидата в главы Приморья осудили на шесть лет за обман дольщиков
Политика
Андрей Ищенко

Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по Ленинградской области Сергею Сазину возбудить уголовное дело. Следственное управление начало процессуальную проверку.

РБК направил запрос компании «А101». 

Район «А101 Всеволожск» по плану строится на участке площадью 12,9 га. Всего в рамках проекта планировалось возвести 119 500 кв. м жилья, 6 900 кв. м недвижимости для объектов сервисно-бытовой, спортивной и развлекательной инфраструктуры, а также школа и два детских сада. В августе «Фонтанка» писала, что «А101» ввела в эксплуатацию шесть корпусов жилого района «А101 Всеволожск».

Речь идет о ЖК на Колтушском шоссе, представляющем собой комплекс из нескольких 13-этажных корпусов. Стоимость студий начинается от 4,7 млн руб., а в графе о сроке сдачи написано «подготовка к выдаче ключей».

Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
При участии
Маргарита Ларичева
Ленинградская область Девелоперы застройщики дольщики Александр Бастрыкин Следственный комитет
Александр Бастрыкин
Александр Бастрыкин
председатель Следственного комитета России, генерал юстиции
27 августа 1953 года
