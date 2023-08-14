Экс-кандидата в главы Приморья Андрея Ищенко осудили на шесть лет за обман дольщиков

Экс-кандидата в главы Приморья осудили на шесть лет за обман дольщиков

Первомайский районный суд Владивостока приговорил экс-кандидата в губернаторы Приморского края от КПРФ Андрея Ищенко к шести годам колонии общего режима по делу об обмане дольщиков. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента из зала суда.

Ущерб, нанесенный действиями Ищенко, оценивается в более чем на 387 млн руб. По версии следствия, он как учредитель компании-застройщика «Аврора-Строй» за период с декабря 2016 года по июнь 2021 года обманом присвоил деньги 187 дольщиков.

Ищенко признал свою вину. Следствие просило для него семь лет колонии и 500 тыс. руб. штрафа. Однако суд приговорил его к шести годам колонии общего режима и 400 тыс. руб. штрафа. Он признан виновным по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК (причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб).

«Ищенко еще не знает, будет ли обжаловать. Приговор ожидаемый. Думали, лет 5 дадут, дали 6. Думаю, что не будет обжаловать (приговор)», — заявил адвокат Ищенко Максим Чихунов.