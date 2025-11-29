Пользователи пожаловались на сбой в работе Алисы от «Яндекса»
Российские пользователи пожаловались на проблемы в работе голосового ассистента Алисы от «Яндекса», затронувшие мобильное приложение, умные колонки и управление умным домов. Об этом свидетельствуют данные сервисов Downdetector и «Сбой.рф».
«Краткосрочный сбой вызвал трудности в работе Алисы у некоторых пользователей. Наши специалисты уже устранили их, сейчас все работает в штатном режиме», — сообщил РБК представитель «Яндекса».
Согласно Downdetector, всего за сутки на сбой в работе Алисы пожаловались более 1,8 тыс. человек. Пик жалоб пришелся промежуток с 16:00 до 17:00 мск. Больше всего пользователей (52%) сообщили о сбое сервиса, другие пожаловались на проблемы с мобильным приложением и сайтом.
Голосовой помощник, согласно статистике сервиса, не работал на устройствах с Android (48,5%) и iOS (40,8%), в меньшей степени на Windows (8,7%). Жалобы поступали из Томской, Белгородской, Костромской, Псковской областей и Красноярского края.
Согласно данным «Сбой.рф», количество жалоб на проблемы с Алисой превысило 600. По информации ресурса, больше всего жалоб зафиксировано от пользователей из Москвы и Санкт-Петербурга.
