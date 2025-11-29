HeadHunter объяснил повышение цен сокращением скидок для крупных клиентов

Фото: Андрей Любимов / РБК

Платформа по поиску работы и персонала HeadHunter планирует повысить цены для клиентов в январе, информировать рынок о новых условиях компания начнет в конце декабря. Об этом на конференции Profit Conf 29 ноября заявил руководитель IR-подразделения Тельман Шаганц, передает корреспондент РБК.

По его словам, подход к ценообразованию строится на основе баланса спроса и предложения в каждой профессиональной группе и регионе.

Шаганц также отметил, что значительный рост среднего чека в последние годы связан не с прямым повышением цен, а с сокращением скидок для крупных корпоративных клиентов. «Исторически большие пакеты услуг, например, на размещение 10 тысяч вакансий, поощрялись существенными дисконтами в 40-50%. Компания планомерно снижает размер этих скидок, что и приводит к заметному росту итоговой стоимости услуг для крупных компаний, таких как Сбербанк или X5 Retail Group», — заявил он.

На вопрос о возможном росте среднего чека на 20% в следующем году он ответил, что такая цифра «выглядит агрессивной». Компания, по словам Шаганца, намерена подходить к монетизации более планомерно, в том числе с учетом внимания со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС).