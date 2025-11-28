 Перейти к основному контенту
Общество
0

Ученые предупредили о риске пандемии птичьего гриппа опаснее COVID-19

Reuters: ученые предупредили о риске пандемии птичьего гриппа опаснее COVID-19
Фото: Stephane Mahe / Reuters
Фото: Stephane Mahe / Reuters

Мир может столкнуться с новой пандемией, вызванной птичьим гриппом, которая по масштабам и тяжести последствий может превзойти COVID-19. Об этом заявила директор Центра инфекций дыхательных путей Института Пастера во Франции Мари-Анн Рамей-Вельти. Об этом сообщает Reuters.

Высокопатогенный вирус H5 уже нанес значительный ущерб. Он вызвал гибель сотен миллионов птиц по всему миру, нарушил продовольственные поставки и спровоцировал рост цен. Однако главная опасность, по мнению экспертов, заключается в возможной мутации вируса, которая позволит ему передаваться от человека к человеку.

«Мы опасаемся, что вирус адаптируется к млекопитающим и, в частности, к людям, станет способным передаваться от человека к человеку», — пояснила Рамей-Вельти. В отличие от коронавируса, который в основном поражал уязвимые группы населения, вирусы гриппа могут вызывать тяжелое течение болезни даже у здоровых людей, включая детей.

Согласно данным ВОЗ, с 2003 по 2025 год зафиксировано почти 1000 случаев заражения человека птичьим гриппом в 23 странах, включая Египет, Индонезию и Вьетнам. Почти половина случаев (48%) закончилась летальным исходом. Недавно в штате Вашингтон был зарегистрирован первый случай заражения человека штаммом H5N5 со смертельным исходом.

Несмотря на тревожные прогнозы, текущий риск пандемии оценивается как низкий. Руководитель научного отдела Всемирной организации по охране здоровья животных Грегорио Торрес утверждает: «Риск пандемии есть, но вероятность ее мала. Можно спокойно гулять в лесу, есть курицу и яйца и наслаждаться жизнью».

Рамейкс-Вельти отмечает, что мир теперь лучше подготовлен к подобным угрозам. Уже разработаны прототипы вакцин, созданы запасы противовирусных препаратов, а технологии быстрого производства лекарств отработаны во время пандемии коронавируса.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
коронавирус ВОЗ пандемия птичий грипп вирус
