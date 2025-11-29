В Подмосковье возбудили дело после обнаружения тела младенца в мусоре
Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела младенца в привезенных мусоровозом отходах в Сергиевом Посаде Московской области, сообщила РБК пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.
«28 ноября 2025 года в цеху по переработке отходов, расположенном в городском округе Сергиева Посада, в привезенном мусоровозом отходах обнаружено тело младенца мужского пола», — говорится в сообщении ведомства.
Сотрудники СК возбудили дело по признакам преступления по ст. 106 Уголовного кодекса (убийство матерью новорожденного ребенка; максимальное наказание — пять лет лишения свободы).
СК сообщил, что по факту произошедшего следователи и криминалисты провели осмотр и назначили необходимые экспертизы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента, а также личность и местонахождение роженицы.
В марте тело новорожденного нашли на территории мусороперерабатывающего завода в Рязани в мае.
