Общество⁠,
0

В Подмосковье возбудили дело после обнаружения тела младенца в мусоре

СК: в Сергиевом Посаде обнаружили тело младенца в цеху по переработке отходов
Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru / Global Look Press

Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела младенца в привезенных мусоровозом отходах в Сергиевом Посаде Московской области, сообщила РБК пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

«28 ноября 2025 года в цеху по переработке отходов, расположенном в городском округе Сергиева Посада, в привезенном мусоровозом отходах обнаружено тело младенца мужского пола», — говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники СК возбудили дело по признакам преступления по ст. 106 Уголовного кодекса (убийство матерью новорожденного ребенка; максимальное наказание — пять лет лишения свободы).

В Петербурге задержали мать, оставившую младенца у мусорных баков
Общество
Фото:ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

СК сообщил, что по факту произошедшего следователи и криминалисты провели осмотр и назначили необходимые экспертизы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента, а также личность и местонахождение роженицы.

В марте тело новорожденного нашли на территории мусороперерабатывающего завода в Рязани в мае. 

Теги
Егор Алимов, Маргарита Ларичева Маргарита Ларичева
Сергиев Посад Московская область младенец мусор
