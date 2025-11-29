На Камчатке задержали рейс в Москву из-за сообщения о взрывном устройстве

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Рейс «Аэрофлота» из Петропавловска-Камчатского в Москву задержали после того, как один из пассажиров рассказал о возможном наличии взрывоопасных предметов на борту. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Рейс должен был вылететь в 16:15 по местному времени (7:00 мск). Все пассажиры были эвакуированы, проведен дополнительный осмотр самолета, людей и багажа. Взрывчатых веществ специалисты не обнаружили. Вылет перенесен на 10:00 30 ноября (1:00 мск), отправления ожидают 242 пассажира.

В январе следователи возбудили уголовное дело в отношении пассажира рейса Нижнекамск — Москва, который сообщил о возможной угрозе взрыва на борту. В ходе осмотра самолета взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружили, информация о готовящемся взрыве не подтвердилась. Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 207 УК (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).