МВД завело дело против угрожавшего взрывом на борту авиапассажира
Следователи МВД завели уголовное дело в отношении пассажира рейса Нижнекамск — Москва (Шереметьево), который заявил об угрозе взрыва на борту. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте ведомства по Центральному федеральному округу.
«В ходе обследования борта воздушного судна взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было. Информация о готовящемся взрыве не подтвердилась», — говорится в сообщении.
Пассажиром, сообщившим об угрозе взрыва на борту воздушного судна, оказался житель Набережных Челнов 1982 года рождения, отметили в управлении МВД.
По информации ведомства, мужчину доставили в дежурную часть транспортной полиции. Линейное управление МВД в аэропорту Шереметьево возбудило дело по ч. 2 ст. 207 Уголовного кодекса (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры). Максимальное наказание по ней — пять лет лишения свободы.
В конце декабря 2024 года в петербургском аэропорту Пулково задержали несколько рейсов из-за ложного сообщения о минировании. Тогда вовремя не вылетели восемь рейсов, еще один был отменен.
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