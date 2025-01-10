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МВД завело дело против угрожавшего взрывом на борту авиапассажира

МВД завело дело против угрожавшего взрывом на борту авиапассажира
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Следователи МВД завели уголовное дело в отношении пассажира рейса Нижнекамск — Москва (Шереметьево), который заявил об угрозе взрыва на борту. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте ведомства по Центральному федеральному округу.

«В ходе обследования борта воздушного судна взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было. Информация о готовящемся взрыве не подтвердилась», — говорится в сообщении.

Пассажиром, сообщившим об угрозе взрыва на борту воздушного судна, оказался житель Набережных Челнов 1982 года рождения, отметили в управлении МВД.

По информации ведомства, мужчину доставили в дежурную часть транспортной полиции. Линейное управление МВД в аэропорту Шереметьево возбудило дело по ч. 2 ст. 207 Уголовного кодекса (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры). Максимальное наказание по ней — пять лет лишения свободы.

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

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