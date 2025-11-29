 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

На атакованном дроном НПЗ в Краснодарском крае потушили открытый огонь

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николай Хижняк / РИА Новости
Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

В Краснодарского края на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода, где в результате атаки беспилотников вспыхнул пожар, ликвидировали открытое горение, сообщает региональный оперштаб.

«Как сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, специалисты ликвидировали открытое горение в 11:37», — говорится в сообщении.

Афипский НПЗ основан в 1963 году, это одно из самых крупных нефтеперерабатывающих производств на юге России. Основная продукция предприятия — бензин газовый стабильный, дизельное топливо, дистилляты газового конденсата, остатки нефтяные тяжелые, сера. В 2019 году основным собственником завода стала «Ойл Технолоджис» (по данным СПАРК, 99,99% компании принадлежат кипрской Cambelor Holdings, входящей в «Сафмар»).

Пожар на НПЗ вспыхнул в ночь на 29 ноября. Персонал эвакуировали в убежище. Предварительно, никто не пострадал.

Вскоре огонь был локализован на 250 кв. м с участием 65 человек и 21 единицы техники. Также загорелись 50 кв. м подсобного хозяйства в поселке Афипский. Возгорание ликвидировано, пострадавших, по предварительным данным, также нет.

Полина Дуганова
атака дронов беспилотники Краснодарский край Афипский НПЗ пожар
