В Челябинской области перевернулся автобус с детской футбольной командой

Фото: ГУ МВД России по Челябинской области

Автобус с детской футбольной командой съехал в кювет и перевернулся на 181-м км автодороги Южноуральск — Магнитогорск в Агаповском районе Челябинской области, в салоне находилось 37 человек. Об этом сообщили в пресс-службе госавтоинспекции региона.

По предварительным данным, водитель автобуса Yutong не справился с управлением и транспортное средство опрокинулось. Дети направлялись в Челябинск на спортивные соревнования.

Погибших нет. Шестеро детей находятся на осмотре в автомобилях скорой медицинской помощи, их состояние уточняется. На месте работают сотрудники ГИБДД. Прокуратура Агаповского района организовала проверку по факту ДТП.

15 ноября в Челябинске пассажирский автобус № 123 столкнулся с опорой моста на улице Рождественского. В результате аварии были госпитализированы 12 человек, включая одного ребенка. Городская прокуратура начала проверку соблюдения перевозчиком законодательства о безопасности дорожного движения.