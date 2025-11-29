 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Челябинской области перевернулся автобус с детской футбольной командой

Фото: ГУ МВД России по Челябинской области
Фото: ГУ МВД России по Челябинской области

Автобус с детской футбольной командой съехал в кювет и перевернулся на 181-м км автодороги Южноуральск — Магнитогорск в Агаповском районе Челябинской области, в салоне находилось 37 человек. Об этом сообщили в пресс-службе госавтоинспекции региона.

По предварительным данным, водитель автобуса Yutong не справился с управлением и транспортное средство опрокинулось. Дети направлялись в Челябинск на спортивные соревнования.

Погибших нет. Шестеро детей находятся на осмотре в автомобилях скорой медицинской помощи, их состояние уточняется. На месте работают сотрудники ГИБДД. Прокуратура Агаповского района организовала проверку по факту ДТП.

В Челябинске 12 человек госпитализировали после ДТП с автобусом
Общество

15 ноября в Челябинске пассажирский автобус № 123 столкнулся с опорой моста на улице Рождественского. В результате аварии были госпитализированы 12 человек, включая одного ребенка. Городская прокуратура начала проверку соблюдения перевозчиком законодательства о безопасности дорожного движения.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Челябинская область Автобус Дети ДТП
