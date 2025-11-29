США расширили выдачу виз для Сеула после скандального рейда на заводе

Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

Администрация президента США Дональда Трампа предпринимает шаги по нормализации отношений с Южной Кореей после сентябрьского миграционного рейда на заводе в Джорджии, который вызвал резкую критику со стороны южнокорейских властей и общественности. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Госдепартамент США объявил о расширении возможностей посольства в Сеуле для обработки деловых виз, чтобы компенсировать ущерб, нанесенный рейдом, в ходе которого были задержаны сотни южнокорейских рабочих.

Миграционная операция в Джорджии привела к задержанию 317 южнокорейских специалистов. Кадры с людьми в наручниках и кандалах спровоцировали волну возмущения в Южной Корее, где власти расценили действия США как нарушение прав трудящихся и угрозу для будущих инвестиций.

В ответ администрация Трампа предложила задержанным рабочим возможность вернуться на завод, принадлежащий Hyundai Motor Group и LG Energy Solution, после переоформления виз. Многие из них подали заявления на получение деловых виз категории B1, а Госдепартамент увеличил количество собеседований на 5 тыс. сверх обычного уровня, чтобы ускорить процесс.

Несмотря на усилия администрации, многие из задержанных заявили, что не планируют возвращаться в США. Часть рабочих готовят коллективный иск к миграционным властям.

Трамп, сначала поддержавший рейд, позже заявил, что южнокорейские специалисты обладают навыками, которых нет у многих американцев. В Hyundai подтвердили, что Белый дом принес извинения за инцидент. Президент США в ноябре отметил, что южнокорейские компании вложили огромные средства в строительство завода. «Им сказали убираться, а я ответил: «Прекратите, не будьте идиотами». Мы разобрались, и теперь они учат этому наших людей», — рассказал республиканец.

9 сентября в США прибыл глава МИД Южной Кореи Чо Хён для переговоров по поводу задержания рабочих на заводе Hyundai и LG в Джорджии. По версии американской стороны, задержанные работали на территории США без соответствующих разрешений, въехав по краткосрочным или туристическим визам. Yonhap сообщало, что большинство задержанных южнокорейских граждан приехали в США по деловой визе B1 или воспользовавшись безвизовым режимом ESTA для непродолжительных поездок.

Южнокорейский МИД осудил действия американских властей: «Никто не должен препятствовать экономической деятельности наших компаний, вкладывающих деньги в американский рынок, а также реализации прав и свобод наших граждан».