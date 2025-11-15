В Челябинске 12 человек госпитализировали после ДТП с автобусом
Двенадцать человек, в том числе один ребенок, попали в больницу после столкновения пассажирского автобуса с опорой моста в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Челябинской области.
«Госпитализированы 12 человек, из них 1 ребенок. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое, остальные стабильны», — говорится в публикации.
Авария произошла 15 ноября около дома 10 по улице Рождественского в 17:20 по местному времени (15:20 мск). По данным Госавтоинспекции города, водитель автобуса № 123 не справился с управлением и съехал с дороги, транспортное средство столкнулось с опорой моста.
Материал дополняется
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян
ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist
ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России
Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»
Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона
Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России