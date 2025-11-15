В Челябинске 12 человек госпитализировали после ДТП с автобусом

Фото: ГУ МВД России по Челябинской области Фото: ГУ МВД России по Челябинской области

Двенадцать человек, в том числе один ребенок, попали в больницу после столкновения пассажирского автобуса с опорой моста в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Челябинской области.

«Госпитализированы 12 человек, из них 1 ребенок. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое, остальные стабильны», — говорится в публикации.

Авария произошла 15 ноября около дома 10 по улице Рождественского в 17:20 по местному времени (15:20 мск). По данным Госавтоинспекции города, водитель автобуса № 123 не справился с управлением и съехал с дороги, транспортное средство столкнулось с опорой моста.

Материал дополняется