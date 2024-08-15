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Общество ,  
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Минздрав разрешил исследование препарата профилактики аллергии на березу

Фото: ФМБА России
Фото: ФМБА России

В России начинаются клинические исследования вакцины для профилактики аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии. Как сообщили в Федеральном медико-биологическом центре (ФМБА), соответствующее разрешение выдал Минздрав.

Специалисты центра проведут I и II фазы клинических исследований рекомбинантной вакцины, изучат ее эффективность, безопасность, а также вызываемые реакции и иммунный ответ у пациентов с аллергическим ринитом и повышенной чувствительностью к пыльце березы.

«В отличие от существующих лекарственных препаратов, используемых для проведения аллерген-специфической иммунотерапии, разработанная аллерговакцина не содержит нативного аллергена, что гарантирует ее безопасность», — пояснили в ФМБА.

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Фото:Stefanie Oberhauser / EIBNER / EXPA / Global Look Press
Медики считают, что рекомбинантная вакцина без аллергена березы в составе имеет огромный профилактический потенциал. Новый препарат будет пригоден и для терапии, и для профилактики аллергии.

Доклинические исследования уже доказали его эффективность.

Клинические исследования доверили проводить АО «Генериум», который создает промышленные серии аллерговакцины.

Перекрестная аллергия — реакция иммунной системы, которая может возникнуть на общий антиген из разных продуктов или растений. Симптомы проявляются после употребления какого-то фрукта, хотя аллергия диагностирована на пыльцу растения. В случае с березой перекрестную реакцию чаще всего вызывают яблоки и орехи.

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