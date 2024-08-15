Минздрав разрешил исследование препарата профилактики аллергии на березу

Фото: ФМБА России

В России начинаются клинические исследования вакцины для профилактики аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии. Как сообщили в Федеральном медико-биологическом центре (ФМБА), соответствующее разрешение выдал Минздрав.

Специалисты центра проведут I и II фазы клинических исследований рекомбинантной вакцины, изучат ее эффективность, безопасность, а также вызываемые реакции и иммунный ответ у пациентов с аллергическим ринитом и повышенной чувствительностью к пыльце березы.

«В отличие от существующих лекарственных препаратов, используемых для проведения аллерген-специфической иммунотерапии, разработанная аллерговакцина не содержит нативного аллергена, что гарантирует ее безопасность», — пояснили в ФМБА.

Медики считают, что рекомбинантная вакцина без аллергена березы в составе имеет огромный профилактический потенциал. Новый препарат будет пригоден и для терапии, и для профилактики аллергии.

Доклинические исследования уже доказали его эффективность.

Клинические исследования доверили проводить АО «Генериум», который создает промышленные серии аллерговакцины.