 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Торговая война США⁠,
0

«Почта России» частично возобновила прием и доставку отправлений в США

Сюжет
Торговая война США
Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press
Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press

«Почта России» частично возобновила прием и доставку отправлений в США после того, как пришлось остановить их из-за отмены беспошлинного режима в конце августа 2025 года, сообщили в пресс-службе госкомпании.

Там пояснили, что это касается отправлений из категорий «Документы», «Подарок» и «Коммерческий образец» стоимостью до $100 и без товарных вложений.

«При оформлении отправления важно указать верную категорию. Если авиаперевозчик или таможенная служба США обнаружат, что вложение не соответствует заявленной категории, отправление не будет доставлено», — пояснили в компании.

Там также рекомендовали отправить подарки до 8 декабря, чтобы успеть поздравить близких и знакомых в США с новогодними праздниками.

Что касается коммерческих отправлений, то компания продолжает «прорабатывать» возможность возобновления почтового обмена ими с США.

В ответе на запрос РБК в «Почте России» ответили, что «открыли все категории отправлений, по которым не нужно платить ввозные пошлины». Для возобновления отправлений в компании «проработали альтернативные авиамаршруты».

Почты по всему миру приостановили доставку посылок в США из-за пошлин
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

С 29 августа США отменили таможенное правило de minimis, позволявшее беспошлинно ввозить в страну посылки стоимостью до $800. По новым правилам все товары — независимо от их страны происхождения — стали облагаться пошлинами и проходить таможенный контроль. Исключение было сделано лишь для товаров дешевле $100.

Американские власти были обеспокоены большим количеством поступающих на территорию страны товаров из китайских онлайн-магазинов, которые не облагались пошлинами. Также они опасались, что такие посылки служили прикрытием для контрабанды наркотиков.

В ответ почтовые операторы по всему миру, включая «Почту России», приостановили отправку посылок в США до тех по, пока не появится ясность с уплатой таможенных пошлин. Ограничения не затронули письма.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Макрон рассказал к какому году надеется на мир в Украине

Сийярто допустил интерес в Венгрии к покупке зарубежных активов ЛУКОЙЛа

Зеленский пообещал Макрону купить 100 истребителей для ВСУ

Экс-госсекретарь США стал советником производителя дронов на Украине

В Германии заявили, что в ближайшие годы может начаться война между НАТО и Россией

В США назвали свою ошибку в связи с ядерным оружием из-за России и Китая
Авторы
Теги
Денис Малышев, Александр Ситюков Александр Ситюков
«Почта России» США международные посылки таможенные пошлины
Материалы по теме
Трамп снизил пошлины на говядину, кофе и бананы
Экономика
Трамп пообещал заплатить всем американцам по $2 тыс. из денег от пошлин
Политика
TdG узнал о просьбе глав Rolex и Cartier к Трампу снизить пошлины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 ноября
EUR ЦБ: 95,1 (+1,4) Инвестиции, 09:53 Курс доллара на 15 ноября
USD ЦБ: 81,13 (+0,53) Инвестиции, 09:53
Премьер Ирака обсудил с Алекперовым санкции США против ЛУКОЙЛа Бизнес, 18:25
Politico узнало, что фон дер Ляйен допустила экономический тупик Украины Экономика, 18:22
Какой ресторан выбрать: сет в честь Костромы, велнес-меню и гастротеатр Стиль, 18:18
Бастрыкин запросил разрешения на дела о взятках против еще двух судей Общество, 18:14
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Флагман британского флота впервые перейдет под прямое командование НАТО Политика, 18:05
Пол Маккартни записал немой трек в знак протеста против ИИ в музыке Технологии и медиа, 18:05
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Блогер Джейк Пол проведет бой с экс-чемпионом мира Энтони Джошуа Спорт, 18:01
Tank 400 получит в России голосовой помощник и сервисы «Яндекса» Авто, 17:59
Тайна трех домов. Квест с приключениями РБК и ГАЛС, 17:59
Глава союза промышленников Запорожья задержан за посредничество во взятке Политика, 17:54
ЦБ сохранил курс доллара на 18 ноября выше ₽81 Инвестиции, 17:53
Гид по Ташкенту: где жить, где есть, что посмотреть Стиль, 17:48
Медведев назвал условие завершения военной операции Политика, 17:48