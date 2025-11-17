Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press

«Почта России» частично возобновила прием и доставку отправлений в США после того, как пришлось остановить их из-за отмены беспошлинного режима в конце августа 2025 года, сообщили в пресс-службе госкомпании.

Там пояснили, что это касается отправлений из категорий «Документы», «Подарок» и «Коммерческий образец» стоимостью до $100 и без товарных вложений.

«При оформлении отправления важно указать верную категорию. Если авиаперевозчик или таможенная служба США обнаружат, что вложение не соответствует заявленной категории, отправление не будет доставлено», — пояснили в компании.

Там также рекомендовали отправить подарки до 8 декабря, чтобы успеть поздравить близких и знакомых в США с новогодними праздниками.

Что касается коммерческих отправлений, то компания продолжает «прорабатывать» возможность возобновления почтового обмена ими с США.

В ответе на запрос РБК в «Почте России» ответили, что «открыли все категории отправлений, по которым не нужно платить ввозные пошлины». Для возобновления отправлений в компании «проработали альтернативные авиамаршруты».

С 29 августа США отменили таможенное правило de minimis, позволявшее беспошлинно ввозить в страну посылки стоимостью до $800. По новым правилам все товары — независимо от их страны происхождения — стали облагаться пошлинами и проходить таможенный контроль. Исключение было сделано лишь для товаров дешевле $100.

Американские власти были обеспокоены большим количеством поступающих на территорию страны товаров из китайских онлайн-магазинов, которые не облагались пошлинами. Также они опасались, что такие посылки служили прикрытием для контрабанды наркотиков.

В ответ почтовые операторы по всему миру, включая «Почту России», приостановили отправку посылок в США до тех по, пока не появится ясность с уплатой таможенных пошлин. Ограничения не затронули письма.