 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Аэропорт Филадельфии приостанавливал работу из-за угрозы безопасности

Международный аэропорт Филадельфии на полчаса приостанавливал прием и выпуск рейсов из-за угрозы безопасности, следует из данных Федерального управления гражданской авиации (FAA) США.

Как сообщает Reuters со ссылкой на представителя полиции, ограничения в работе воздушной гавани вводились из-за «ситуации, требующей помощи полиции Филадельфии на борту самолета».

Режим «наземной остановки», останавливающий работу аэропорта, был объявлен около 19:00 по местному времени (00:00 мск). Через полчаса инцидент был урегулирован и работа воздушной гавани возобновилась.

В Дании россиянина оправдали по обвинению в угрозе взрыва в аэропорту
Общество
Аэропорт Биллунна

Двумя днями ранее на фоне стрельбы у Белого дома временно приостанавливал прием рейсов национальный аэропорт имени Рональда Рейгана в Вашингтоне.

В заявлении FAA говорится, что аэропорт «приостановил прибытие рейсов в международный аэропорт имени Рейгана в Вашингтоне из-за местонахождения самолетов, участвовавших в реагировании на сегодняшний инцидент со стрельбой».

Позже работа аэропорта возобновилась. Пассажиров предупредили о возможных задержках и попросили уточнять расписание рейсов.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Филадельфия аэропорты США приостановка полетов
Материалы по теме
Авиакомпании сообщили об отменах рейсов из-за проблем с самолетами Airbus
Общество
Аэропорт Вашингтона закрывали на фоне стрельбы у Белого дома
Политика
Крупнейшие авиакомпании США отменили сотни рейсов из-за шатдауна
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 07:03 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 07:03
Аэропорт Филадельфии приостанавливал работу из-за угрозы безопасности Общество, 07:09
Россиянки сообщили о выборе — одеваться в офис для себя или руководства Общество, 07:05
«Очень странные дела»: что известно о самом дорогом сериале Netflix Технологии и медиа, 07:04
В двух районах Ростовской области после атаки дронов повреждены дома Политика, 07:00
На НПЗ в Краснодарском крае произошел пожар из-за дронов Политика, 06:57
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 06:46
FT написала о выборе Украины «плохо сейчас или, может, хуже потом» Политика, 06:42
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Число закрытых для полетов российских аэропортов увеличилось до трех Политика, 06:14
МВД назвало признаки взлома аккаунтов в мессенджерах Общество, 05:52
Трамп помилует бывшего президента Гондураса Эрнандеса Политика, 05:46
Туск счел фатальным сочетанием отставку Ермака и встречу Орбана с Путиным Политика, 05:31
Авиакомпании сообщили об отменах рейсов из-за проблем с самолетами Airbus Общество, 05:18
Глава Таганрога рассказала о последствиях ночной массированной атаки Политика, 04:59
Ермак после отставки заявил, что отправляется на фронт Политика, 04:46