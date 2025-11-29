Аэропорт Филадельфии приостанавливал работу из-за угрозы безопасности
Международный аэропорт Филадельфии на полчаса приостанавливал прием и выпуск рейсов из-за угрозы безопасности, следует из данных Федерального управления гражданской авиации (FAA) США.
Как сообщает Reuters со ссылкой на представителя полиции, ограничения в работе воздушной гавани вводились из-за «ситуации, требующей помощи полиции Филадельфии на борту самолета».
Режим «наземной остановки», останавливающий работу аэропорта, был объявлен около 19:00 по местному времени (00:00 мск). Через полчаса инцидент был урегулирован и работа воздушной гавани возобновилась.
Двумя днями ранее на фоне стрельбы у Белого дома временно приостанавливал прием рейсов национальный аэропорт имени Рональда Рейгана в Вашингтоне.
В заявлении FAA говорится, что аэропорт «приостановил прибытие рейсов в международный аэропорт имени Рейгана в Вашингтоне из-за местонахождения самолетов, участвовавших в реагировании на сегодняшний инцидент со стрельбой».
Позже работа аэропорта возобновилась. Пассажиров предупредили о возможных задержках и попросили уточнять расписание рейсов.
