Народного артиста Шиловского похоронят на Троекуровском кладбище
Похороны народного артиста РСФСР, актера и режиссера Всеволода Шиловского пройдут 30 ноября на Троекуровском кладбище, сообщили ТАСС в пресс-службе его театра.
«Похороны пройдут в это воскресенье. Всеволода Николаевича похоронят на Троекуровском кладбище», — сказал собеседник агентства.
В среду, 26 ноября, Шиловский скончался в возрасте 87 лет.
Шиловский родился 3 июня 1938 года в Москве. После окончания Школы-студии МХАТ его пригласили в труппу, где он проработал 30 лет. Шиловский является автором постановок спектаклей «На всякого мудреца довольно простоты», «Сладкоголосая птица юности», «Свои люди — сочтемся», «Мятеж». Творческую деятельность в Школе-студии МХАТ режиссер совмещал с педагогической.
Регулярно появляться на экранах Шиловский начал в 1980-х. Он снимался в фильмах Петра Тодоровского («Любимая женщина механика Гаврилова», «Военно-полевой роман», «Интердевочка») и Ильи Авербаха («Голос»). Фильмография актера насчитывает почти сто фильмов, включая эпизоды в сериалах.
Шиловский удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2006), ордена Почета (2015) и ордена Дружбы (1997).
Собственная театр-студия Шиловского основана в 2017 году и с 2023-го находится на улице Петровка в центре Москвы.
