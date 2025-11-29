 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Народного артиста Шиловского похоронят на Троекуровском кладбище

Похороны народного артиста РСФСР, актера и режиссера Всеволода Шиловского пройдут 30 ноября на Троекуровском кладбище, сообщили ТАСС в пресс-службе его театра.

«Похороны пройдут в это воскресенье. Всеволода Николаевича похоронят на Троекуровском кладбище», — сказал собеседник агентства.

В среду, 26 ноября, Шиловский скончался в возрасте 87 лет.

Шиловский родился 3 июня 1938 года в Москве. После окончания Школы-студии МХАТ его пригласили в труппу, где он проработал 30 лет. Шиловский является автором постановок спектаклей «На всякого мудреца довольно простоты», «Сладкоголосая птица юности», «Свои люди — сочтемся», «Мятеж». Творческую деятельность в Школе-студии МХАТ режиссер совмещал с педагогической.

Регулярно появляться на экранах Шиловский начал в 1980-х. Он снимался в фильмах Петра Тодоровского («Любимая женщина механика Гаврилова», «Военно-полевой роман», «Интердевочка») и Ильи Авербаха («Голос»). Фильмография актера насчитывает почти сто фильмов, включая эпизоды в сериалах.

Шиловский удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2006), ордена Почета (2015) и ордена Дружбы (1997).

Собственная театр-студия Шиловского основана в 2017 году и с 2023-го находится на улице Петровка в центре Москвы.

