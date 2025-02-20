На Сахалине обнаружили опасную мутацию птичьего гриппа

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Роспотребнадзор выявил в Сахалинской области мутацию гриппа птиц, которая может наращивать способность инфекции заражать млекопитающих, сообщила пресс-служба ведомства.

Вирусы, выделенные в 2024 году, не содержат мутаций повышенной патогенности и лекарственной устойчивости, за исключением вируса гриппа птиц А (Н5N1), полученного от птиц в Сахалинской области, сообщили в Роспотребнадзоре.

«Выявлена мутация, которая может увеличивать вирулентность и обеспечивать адаптацию вируса к клеткам млекопитающих», — говорится в сообщении.

Птичий грипп — это инфекционное заболевание, которое встречается у птиц, но может привести к развитию болезни и у человека. Инфекция поражает органы дыхания и пищеварения у птиц. Летальность составляет около 56%.

В ведомстве добавили, что за 2024 год были изучены более 15 тыс. образцов биоматериала от диких и домашних птиц, свиней и 7,8 тыс. проб от людей, контактирующих с дикой или домашней птицей.

В Роспотребнадзоре отметили высокую активность циркуляции вируса А (H5N1) в мире, накопление у него мутаций адаптации к млекопитающим и рост числа случаев инфицирования людей. В 2024 году инфекция затронула 68 стран Азии, Европы, Африки, Северной и Южной Америки, а также достигла Антарктиды.