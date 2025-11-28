МУС оставил бывшего президента Филиппин Дутерте под стражей
Международный уголовный суд (МУС) оставил бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте под стражей, отклонив его ходатайство о временном освобождении. Соответствующее решение было принято судом единогласно. Об этом сообщает издание Nikkei Asia.
11 марта Дутерте был задержан в аэропорту Манилы после возвращения из Гонконга. Основанием для ареста послужил ордер, выданный МУС, который обвинил экс-президента в преступлениях против человечности. По данным правозащитников, во время объявленной Дутерте борьбы с наркоторговлей были казнены десятки тысяч филиппинцев.
Адвокаты экс-президента оспаривали законность ареста, указывая на выход Филиппин из состава МУС в 2019 году. Сам Дутерте ранее заявлял о готовности предстать перед судом, отрицая предъявленные обвинения. Дутерте содержится под стражей с момента его задержания.
