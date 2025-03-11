Экс-президента Филиппин Дутерте задержали в аэропорту

Дутерте задержали в Маниле по возвращении из Гонконга. Интерпол Филиппин получил копию ордера на арест, который выдал МУС, обвинив экс-президента в преступлениях против человечности во время борьбы с наркоторговцами

Родриго Дутерте (Фото: Ezra Acayan / Getty Images)

Полиция Филиппин задержала бывшего президента страны Родриго Дутерте, который возглавлял страну с июня 2016-го по июнь 2022 года, сообщает Bloomberg. Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на его арест, обвинив в преступлениях против человечности — по данным правозащитников, во время объявленной Дутерте борьбы с наркоторговлей были казнены десятки тысяч филиппинцев.

Дутерте был задержан в аэропорту Манилы вскоре после прибытия из Гонконга, сейчас он находится под стражей. Филиппинское отделение Интерпола получило копию ордера МУС, говорится в заявлении действующего президента Фердинанда Маркоса-младшего.

Адвокат Сальвадор Панело назвал арест незаконным, напомнив, что Филиппины вышли из МУС в 2019 году по указанию Дутерте. В суде заявили, что обладают юрисдикцией над преступлениями, совершенными до этого момента — с 1 ноября 2011 года по 16 марта 2019 года включительно.

Дутерте ранее выразил готовность предстать перед судом. «Если это действительно моя судьба, то все в порядке, я это приму. Они могут арестовать меня, посадить в тюрьму. <...> В чем мой грех? В свое время я сделал все возможное для мира и мирной жизни филиппинского народа», — заявил он накануне на митинге перед филиппинскими рабочими в Гонконге.

Экс-президенту 79 лет. Минувшей осенью он заявил о планах баллотироваться на пост мэра города Давао на южном острове Минданао. Эту должность Дутерте занимал, прежде чем возглавить страну. Аналитики считали, что его возвращение в политику — не просто личная борьба за власть, а попытка укрепить позиции своей семьи в противостоянии с другой политической династией Филиппин — Маркосами, передавал CNN. Отец нынешнего президента Маркос-старший пробыл у власти более 20 лет, его правление вошло в историю военным положением и размахом коррупции.

Когда шестилетний срок полномочий Дутерте на посту президента истек, его администрация заявила, что силы безопасности убили 6252 человека, все они были «подозреваемыми в торговле наркотиками». Правозащитные организации считают, что на самом деле погибло намного больше людей, в основном — бедные, передает Bloomberg.

Как пишет NYT, Дутерте, казалось, «пользовался полной безнаказанностью» и после прихода к власти своего преемника. В начале президентского срока Маркос-младший дал понять, что не будет работать с МУС, но в 2023-м власти постепенно начали сотрудничать с судом.

В прошлом году Палата представителей Филиппин начала расследование в связи с проводимой Дутерте нарковойной. Бывший президент отказался давать там показания, но пришел на слушания в сенат, где пользуется значительной поддержкой. «За все успехи и недостатки [кампании по борьбе с наркотиками] я, и только я, несу полную юридическую ответственность. <...> Это я должен сидеть в тюрьме, а не те полицейские, которые подчинялись моим приказам», — заявил он тогда.