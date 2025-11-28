В Новочеркасске возбудили уголовное дело после смерти 14-летней девочки
Следственный комитет возбудил уголовное дело после обнаружения тела 14-летней девочки с признаками отравления в Новочеркасске Ростовской области, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
Тело подростка было обнаружено на улице Заводской. При осмотре места происшествия следователи изъяли различные предметы, включая баллончик с газом.
«Видимых телесных повреждений, свидетельствующих о насильственной смерти, на теле ребенка не обнаружено», — отмечается в сообщении.
Издание «Большой Ростов» сообщает, что, по предварительной информации, девочка надышалась из баллончика.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности), назначен комплекс судебных экспертиз, проводятся следственные действия.
В 2020 году президент России Владимир Путин подписал закон о запрете оборота закиси азота («веселящего газа») в немедицинских целях. Документ, вступивший в силу с 1 января 2021 года, ограничивает продажу, производство, хранение, закупку, поставку и сбыт вещества, а также его рекламу.
Закон запрещает потребление закиси азота «в целях изменения состояния организма человека», если это не связано с получением медицинской помощи. В пояснительной записке к законопроекту отмечено, что вдыхание «веселящего газа» вызывает эйфорию и галлюцинации.
