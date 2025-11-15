 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Общество⁠,
0

Рейс из Владивостока с 90 пассажирами аварийно сел в Хабаровске

Рейс из Владивостока в Благовещенск с 90 пассажирами на борту совершил аварийную посадку в аэропорту Хабаровска вследствие технической неисправности, сообщила Хабаровская транспортная прокуратура.

В ведомстве отметили, что самолет сел в 9:00 по местному времени (2:00 мск). «Посадка прошла в штатном режиме», — сообщила прокуратура.

Хабаровская транспортная прокуратура контролирует работу служб аэропорта, включая соблюдение прав пассажиров в период ожидания резервного воздушного судна для отправления по маршруту. Параллельно Приморская транспортная прокуратура проводит оценку деятельности технических служб аэропорта Владивостока при подготовке самолетов к вылету.

Росавиация раскрыла детали аварийной посадки самолета AZAL в Пулково
Общество
Фото:korenyako / Telegram

«РИА Новости» пишет, что по факту аварийно посадки начали доследственную проверку по ст. 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Ранее в октябре в петербургском аэропорту Пулково аварийно сел самолет из Санкт-Петербурга в Баку авиакомпании AZAL. Экипаж обнаружил неисправность во время полета — стойка шасси была неубрана. Позже часть пассажиров направилась в Баку резервным рейсом.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Авторы
Теги
Егор Алимов
Владивосток Хабаровск аэропорты рейс аварийная посадка

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
МАК спустя шесть лет опубликовал отчет о посадке A321 в кукурузном поле
Общество
На Камчатке самолет Ан-26 задел световой фонарь при посадке в Палане
Общество
Росавиация раскрыла детали аварийной посадки самолета AZAL в Пулково
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 93,7 (-0,49) Инвестиции, 14 ноя, 01:19 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 80,6 (-0,68) Инвестиции, 14 ноя, 01:19
В правительстве Италии поспорили о помощи Украине Политика, 07:37
В Думе предложили упростить выход на досрочную пенсию за стаж Общество, 07:37
Москвичей предупредили о мокром снеге и заморозках до конца недели Общество, 07:19
На запасные аэродромы из-за ограничений в Казани и Уфе отправили 8 рейсов Политика, 07:13
Рейс из Владивостока с 90 пассажирами аварийно сел в Хабаровске Общество, 07:10
Посол России отверг обвинения Румынии из-за падения обломков дрона Политика, 06:42
Трамп определился с планами США в отношении Венесуэлы Политика, 06:27
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Трамп раскрыл, сколько он хочет отсудить у Би-би-си по иску о клевете Политика, 06:17
Мерц заверил, что ФРГ не депортирует преследуемых по политическим мотивам Политика, 05:54
Седьмой за ночь аэропорт временно ограничил полеты Политика, 05:41
Трамп признал, что раздражен продолжающимся конфликтом России и Украины Политика, 05:27
Трамп заявил, что Европа «уже не та» из-за миграции Политика, 05:17
Минпросвещения позволило включать в белый список ресурсы по советам школ Технологии и медиа, 04:58
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52