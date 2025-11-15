Рейс из Владивостока с 90 пассажирами аварийно сел в Хабаровске
Рейс из Владивостока в Благовещенск с 90 пассажирами на борту совершил аварийную посадку в аэропорту Хабаровска вследствие технической неисправности, сообщила Хабаровская транспортная прокуратура.
В ведомстве отметили, что самолет сел в 9:00 по местному времени (2:00 мск). «Посадка прошла в штатном режиме», — сообщила прокуратура.
Хабаровская транспортная прокуратура контролирует работу служб аэропорта, включая соблюдение прав пассажиров в период ожидания резервного воздушного судна для отправления по маршруту. Параллельно Приморская транспортная прокуратура проводит оценку деятельности технических служб аэропорта Владивостока при подготовке самолетов к вылету.
«РИА Новости» пишет, что по факту аварийно посадки начали доследственную проверку по ст. 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
Ранее в октябре в петербургском аэропорту Пулково аварийно сел самолет из Санкт-Петербурга в Баку авиакомпании AZAL. Экипаж обнаружил неисправность во время полета — стойка шасси была неубрана. Позже часть пассажиров направилась в Баку резервным рейсом.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян
ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist
ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России
Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»
Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона
Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России