Рейс из Владивостока с 90 пассажирами аварийно сел в Хабаровске

Рейс из Владивостока в Благовещенск с 90 пассажирами на борту совершил аварийную посадку в аэропорту Хабаровска вследствие технической неисправности, сообщила Хабаровская транспортная прокуратура.

В ведомстве отметили, что самолет сел в 9:00 по местному времени (2:00 мск). «Посадка прошла в штатном режиме», — сообщила прокуратура.

Хабаровская транспортная прокуратура контролирует работу служб аэропорта, включая соблюдение прав пассажиров в период ожидания резервного воздушного судна для отправления по маршруту. Параллельно Приморская транспортная прокуратура проводит оценку деятельности технических служб аэропорта Владивостока при подготовке самолетов к вылету.

«РИА Новости» пишет, что по факту аварийно посадки начали доследственную проверку по ст. 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Ранее в октябре в петербургском аэропорту Пулково аварийно сел самолет из Санкт-Петербурга в Баку авиакомпании AZAL. Экипаж обнаружил неисправность во время полета — стойка шасси была неубрана. Позже часть пассажиров направилась в Баку резервным рейсом.