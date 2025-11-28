Минцифры напомнило, как снять охлаждение с иностранной сим-карты
Владельцы иностранных сим-карт смогут восстановить доступ к мобильному интернету и SMS на территории России с помощью механизма верификации, запущенного российскими операторами связи. Об этом сообщило Минцифры.
Для иностранных SIM-карт при регистрации в сетях российских операторов устанавливается 24-часовой период «охлаждения», в течение которого временно блокируются услуги мобильного интернета и обмена SMS. Эта мера, как пояснили в ведомстве, направлена на «обеспечение безопасности и защиту от беспилотников». Возможность совершать и принимать голосовые вызовы сохранится в течение всего периода ограничений.
Чтобы избежать периода «охлаждения» пользователю необходимо пройти проверку с помощью капчи — например, сложить простой пазл или выбрать картинку с определенным предметом. SMS со ссылкой на проверку поступит на телефон после регистрации сим-карты в сети российских операторов. После успешного подтверждения доступ к мобильному интернету и SMS восстановится в течение нескольких минут.
Ранее в России был запущен механизм верификации для российских сим-карт, позволяющий пользователям восстановить доступ к мобильному интернету после возвращения из-за рубежа.
Для снятия ограничений предусмотрено два способа: звонок в колл-центр оператора или прохождение проверки с помощью капчи через SMS-ссылку, подтверждающую, что пользователь является человеком, а не ботом. Если верификация не пройдена, доступ к мобильному интернету автоматически восстанавливается через 24 часа.
Данные меры были реализованы Минцифры в рамках борьбы с атаками беспилотников и направлены на снижение количества «бесхозных» сим-карт, которые могут использоваться злоумышленниками для управления БПЛА.
