Вице-губернатор Вологодской области ушел с поста после драки в баре

Иван Иноземцев (Фото: Правительство Вологодской области)

Первый заместитель губернатора Вологодской области Иван Иноземцев покинул свой пост в связи с выходом на пенсию в 47 лет. Об этом РБК сообщили в пресс-службе губернатора Вологодской области.

Губернатор региона Георгий Филимонов принял отставку Иноземцева.

19 октября заместитель губернатора Вологодской области Иван Иноземцев был задержан после драки в баре отеля Санкт-Петербурга. Кадры потасовки, попавшие на камеры наблюдения, распространились в телеграм-каналах и были опубликованы губернатором региона Георгием Филимоновым.

По версии Филимонова, причиной конфликта могла стать провокация со стороны других посетителей заведения. Губернатор заявил, что, по сообщениям очевидцев, Иноземцев «вступился за человека, который подвергся нападению» и «не смог оставить посетителя ресторана в беде».

Согласно информации «Фонтанки», во время потасовки «в ход пошли стулья». На место происшествия прибыли сотрудники полиции и Росгвардии. Иноземцев и двое других участников драки были доставлены в отдел полиции, где в отношении них составили протоколы по статье о мелком хулиганстве.