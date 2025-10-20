 Перейти к основному контенту
Общество
0

Драка с замгубернатора Вологодской области попала на камеры

Драка с замгубернатора Вологодской области Иноземцевым попала на камеры

Драка с замгубернатора Вологодской области попала на камеры
Video

Заместителя губернатора Вологодской области Ивана Иноземцева 19 октября задержали после драки в баре одного из отелей Санкт-Петербурга. Кадры потасовки, попавшие на камеры видеонаблюдения в баре, опубликовал ряд телеграм-каналов, их переслал к себе в телеграм-канал губернатор региона Георгий Филимонов.

Сам губернатор в качестве возможной причины драки называет провокацию со стороны других посетителей лобби-бара. «Как рассказывают очевидцы, Иван Борисович вступился за человека, который подвергся нападению. Иноземцев, следуя своим жизненным принципам, не смог оставить посетителя ресторана в беде», — написал Филимонов.

Вологодский губернатор допустил провокацию в отношении своего зама
Политика
Георгий Филимонов

Ранее издание «Фонтанка» и телеканал «78» сообщили, что Иноземцев был задержан после драки в отеле в Санкт-Петербурге. Во время потасовки «в ход пошли стулья», отмечала «Фонтанка».

На место происшествия прибыли полиция и наряды Росгвардии. Иноземцева со спутником и того, с кем они подрались, отвезли в 30-й отдел полиции. По информации «Фонтанки», оппонент замгубернатора — гендиректор компании, занимающейся торговлей электронным оборудованием.

В отношении всех троих составили протоколы по статье о мелком хулиганстве. Иноземцев получил травмы, его доставили в Покровскую больницу на Васильевском острове.

