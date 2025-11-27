 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Путин назвал чушью сообщения, что Лавров попал в опалу

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Переговоры России и США
Глава МИДа ни в какую «опалу» не попал, готовится к встрече с американскими партнерами, сообщил Путин. Также он заверил, что конфликтной ситуации между Россией и США на почве диалогов по Украине не возникало

Путин назвал чушью сообщения, что Лавров попал в опалу
Video

Сообщения о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров «попал в опалу» — «чушь». Об этом заявил российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам государственного визита в Киргизию. РБК ведет прямую трансляцию.

По словам главы государства, Лавров готовится к встрече с американскими партнерами. «У него свой график работы. Он доложил мне, сказал, чем будет заниматься», — уточнил Путин.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Лавров «работает», у него «все нормально». Так он прокомментировал сообщения — в частности, The Economic Times и The Independent — о том, что Лавров «впал в немилость», как писали издания, «из-за провала» саммита Путина с Трампом, который планировался в Будапеште.

Авторы
Теги
Персоны
Григорий Набережнов Григорий Набережнов, Анастасия Лежепекова
Владимир Путин Сергей Лавров Военная операция на Украине
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
