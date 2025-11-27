Путин назвал чушью сообщения, что Лавров попал в опалу

Глава МИДа ни в какую «опалу» не попал, готовится к встрече с американскими партнерами, сообщил Путин. Также он заверил, что конфликтной ситуации между Россией и США на почве диалогов по Украине не возникало

Сообщения о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров «попал в опалу» — «чушь». Об этом заявил российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам государственного визита в Киргизию. РБК ведет прямую трансляцию.

По словам главы государства, Лавров готовится к встрече с американскими партнерами. «У него свой график работы. Он доложил мне, сказал, чем будет заниматься», — уточнил Путин.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Лавров «работает», у него «все нормально». Так он прокомментировал сообщения — в частности, The Economic Times и The Independent — о том, что Лавров «впал в немилость», как писали издания, «из-за провала» саммита Путина с Трампом, который планировался в Будапеште.