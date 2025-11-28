 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Песков прокомментировал выдвижение Гросси на пост генсека ООН

Рафаэль Гросси
Рафаэль Гросси (Фото: Elisabeth Mandl / Reuters)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге для журналистов, что Москва высоко ценит взаимодействие с МАГАТЭ и хорошо знает его генерального директора Рафаэля Гросси. Об этом сообщает корреспондент РБК. 

Отвечая на вопрос о выдвижении Гросси на пост генерального секретаря ООН, Дмитрий Песков отметил: «К ситуации будем подходить комплексно».

«Мы очень высоко ценим взаимодействие с МАГАТЭ. Это конструктивный опыт», — добавил он.

Пресс-секретарь президента также заявил, что между главой «Росатома» Алексеем Лихачевым и Рафаэлем Гросси ведется постоянный диалог с регулярным обменом информацией. Песков подчеркнул, что в Москве хорошо знакомы с главой МАГАТЭ.

Аргентина выдвинула кандидатуру главы МАГАТЭ Гросси на пост генсека ООН
Политика
Рафаэль Гросси

27 ноября стало известно, что Аргентина выдвинула кандидатуру генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на пост генерального секретаря ООН. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Пабло Кирно в социальной сети X.

Как отметил Кирно, мир признает «выдающиеся» результаты работы Гросси в должности главы МАГАТЭ, которую он занимает на протяжении шести лет. По словам министра, Гросси демонстрирует «высокий лидерский потенциал в тяжелых ситуациях».

Кирно подчеркнул, что в условиях новых глобальных вызовов ООН нуждается в реформах для укрепления своего международного авторитета.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Антонина Сергеева, Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
Дмитрий Песков ООН генсек ООН МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Материалы по теме
Аргентина выдвинула кандидатуру главы МАГАТЭ Гросси на пост генсека ООН
Политика
Страны G20 в совместной декларации выступили за расширение Совбеза ООН
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 ноября
EUR ЦБ: 90,79 (-0,72) Инвестиции, 14:12 Курс доллара на 28 ноября
USD ЦБ: 78,25 (-0,34) Инвестиции, 14:12
Путин назвал идеей Трампа провести саммит в Будапеште Политика, 14:17
Что означают обыски у Ермака на фоне переговоров о мирном плане Трампа Политика, 14:13
Путин допустил проведение саммита с Трампом в Будапеште Политика, 14:13
Глава МИД Турции заявил о встречах Нарышкина в Анкаре по Украине Политика, 14:08
Вице-губернатор Вологодской области ушел с поста после драки в баре Общество, 14:07
В Сириусе наградили лучших врачей России РБК Компании, 14:00
Кадры приезда Орбана в Кремль на встречу с Путиным Политика, 13:58
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
«Яндекс» решил закрыть сервис по продаже билетов на автобусы Технологии и медиа, 13:52
Шведская лыжница Карлссон выиграла первую гонку нового сезона Кубка мира Спорт, 13:52
Ермаку не сообщили о подозрении после обыска Политика, 13:48
В Южно-Сахалинске в обрушившемся ангаре нашли тело погибшего Общество, 13:48
«Цифра» в динамике: как оценить IT-отрасль России Дискуссионный клуб, 13:43
Обвиняемые по делу Долиной получили реальные сроки Общество, 13:42
Южная Корея заподозрила хакеров из КНДР во взломе биржи Upbit на $30 млн Крипто, 13:41