Песков прокомментировал выдвижение Гросси на пост генсека ООН

Рафаэль Гросси (Фото: Elisabeth Mandl / Reuters)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге для журналистов, что Москва высоко ценит взаимодействие с МАГАТЭ и хорошо знает его генерального директора Рафаэля Гросси. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Отвечая на вопрос о выдвижении Гросси на пост генерального секретаря ООН, Дмитрий Песков отметил: «К ситуации будем подходить комплексно».

«Мы очень высоко ценим взаимодействие с МАГАТЭ. Это конструктивный опыт», — добавил он.

Пресс-секретарь президента также заявил, что между главой «Росатома» Алексеем Лихачевым и Рафаэлем Гросси ведется постоянный диалог с регулярным обменом информацией. Песков подчеркнул, что в Москве хорошо знакомы с главой МАГАТЭ.

27 ноября стало известно, что Аргентина выдвинула кандидатуру генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на пост генерального секретаря ООН. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Пабло Кирно в социальной сети X.

Как отметил Кирно, мир признает «выдающиеся» результаты работы Гросси в должности главы МАГАТЭ, которую он занимает на протяжении шести лет. По словам министра, Гросси демонстрирует «высокий лидерский потенциал в тяжелых ситуациях».

Кирно подчеркнул, что в условиях новых глобальных вызовов ООН нуждается в реформах для укрепления своего международного авторитета.