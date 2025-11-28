На Тверской улице в Москве перекрыли движение
Движение на Тверской улице в Москве перекрыли, сообщает столичный дептранс. Объезд организовали по улице Петровка.
«Будьте внимательны при построении маршрута», — отметили в ведомстве.
Сообщение было опубликовано в 11:46 мск. Через 20 минут ведомство сообщило, что движение транспорта по Тверской возобновили.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили