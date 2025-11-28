Четвертый аэропорт Северного Кавказа временно прекратил полеты

Фото: Марина Чернышева / ТАСС

Аэропорт Нальчика приостановил прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он напомнил, что такая мера необходима для обеспечения безопасности полетов.

За час до этого Кореняко предупредил, что в принимать и отправлять рейсы перестали аэропорты Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный) и Магаса.

Кроме того, ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло объявил в регионе режим беспилотной опасности и предупредил о возможном замедлении работы мобильной связи и интернета. «В Моздоке и в аэропорту Владикавказ введен режим «Ковер», — уточнил он позднее.

План «Ковер» — это специальный авиационный режим, который вводится при незаконном пересечении границы, появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов (например, дронов), а также в экстренных ситуациях по решению органов ПВО. После его объявления все воздушные суда должны немедленно покинуть зону или совершить посадку, за исключением военных и спасательных рейсов.