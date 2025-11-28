Четвертый аэропорт Северного Кавказа временно прекратил полеты
Аэропорт Нальчика приостановил прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он напомнил, что такая мера необходима для обеспечения безопасности полетов.
За час до этого Кореняко предупредил, что в принимать и отправлять рейсы перестали аэропорты Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный) и Магаса.
Кроме того, ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло объявил в регионе режим беспилотной опасности и предупредил о возможном замедлении работы мобильной связи и интернета. «В Моздоке и в аэропорту Владикавказ введен режим «Ковер», — уточнил он позднее.
