Автобус «Аэроэкспресса» врезался в отбойник на съезде с М11
Автобус «Аэроэкспресса», следовавший из столичного аэропорта Шереметьево, столкнулся с отбойником на съезде с трассы М11 в сторону центра.
«Предварительная причина: не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. Пострадала одна пассажирка. Обстоятельства выясняются, проводим проверку», — сообщили Радио РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Ранее, 18 ноября, на проспекте Андропова на юге Москвы столкнулись четыре транспортных средства, одно из них опрокинулось. В результате ДТП три человека получили травмы.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили