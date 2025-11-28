Автобус «Аэроэкспресса» врезался в отбойник на съезде с М11, пострадала женщина

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Автобус «Аэроэкспресса», следовавший из столичного аэропорта Шереметьево, столкнулся с отбойником на съезде с трассы М11 в сторону центра.

«Предварительная причина: не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. Пострадала одна пассажирка. Обстоятельства выясняются, проводим проверку», — сообщили Радио РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Ранее, 18 ноября, на проспекте Андропова на юге Москвы столкнулись четыре транспортных средства, одно из них опрокинулось. В результате ДТП три человека получили травмы.