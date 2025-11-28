В Ставропольском крае объявили беспилотную опасность
На территории Ставропольского края объявили беспилотную опасность, сообщил губернатор Владимир Владимиров в телеграм-канале.
«Следите за передаваемыми сообщениями. За помощью обращайтесь по единому телефону экстренных служб «112», — написал глава региона в 7:10 мск.
Ранее утром 28 ноября беспилотную опасность в Сочи объявили мэр Андрей Прошунин. До этого ночью опасность атаки дронов объявляли мэр Новороссийска Андрей Кравченко и мэр Геленджика Алексей Богодистов.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал о перехвате дронов в семи районах. Глава Воронежской области Александр Гусев сообщил о повреждениях жилого дома и АЗС в области. В регионе ночью была объявлена беспилотная опасность.
Также о перехвате двух дронов на подлете к Москве за ночь сообщил мэр Сергей Собянин.
