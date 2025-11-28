Мэр Сочи призвал не отправлять детей в школы на фоне угрозы атаки дронов

Мэр Сочи Андрей Прошунин порекомендовал жителям города не отправлять своих детей в школы и детские сады, а студентам — не ехать на занятия, пока действует угроза атаки беспилотников. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Если ваши дети еще находятся дома — не отправляйте их на занятия. Необходимо дождаться отмены угрозы беспилотной опасности. Это касается и студентов. Важно принять все меры для обеспечения безопасности», — отметил Прошунин.

При этом мэр подчеркнул, что в детских садах и школах принимают детей, а в учебных учреждениях есть безопасные места, в которых можно укрыться.

Ранее, в 6:24 мск, мэр объявил беспилотную опасность в городе. Он призвал горожан найти укрытия, а также воздержаться от съемки и публикаций в соцсетях материалов, касающихся работы ПВО, беспилотников, спецслужб и средств защиты объектов.

В 5:39 мск Росавиация сообщила о приостановке полетов в аэропорту Сочи. Вместе с сочинской воздушной гаванью полеты ограничили и два других аэропорта Краснодарского края — Краснодара и Геленджика. Ограничения во всех трех аэропортах продолжают действовать.

В ночь на 28 ноября беспилотную опасность также объявляли мэр Новороссийска Андрей Кравченко и мэр Геленджика Алексей Богодистов.